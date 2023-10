FC Bayern vor Entscheidung im Fall Mazraoui

IMAGO/Joeran Steinsiek

Bayern Münchens Noussair Mazraoui sorgte mit einem Instagram-Post für Empörung

Der FC Bayern hat seinen Außenverteidiger Noussair Mazraoui am Mittwochnachmittag zum Rapport bestellt, um über mögliche Konsequenzen zu dessen Pro-Palästina-Posts zu diskutieren. Am Donnerstag fehlte der Marokkaner daraufhin im Mannschaftstraining - eine erste Konsequenz? Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Nach Informationen von sport.de wird der FC Bayern am Donnerstagnachmittag eine Entscheidung in der Causa Mazraoui bekannt geben. Zuletzt hatte sich der Münchner Spitzenklub am vergangenen Montag zum Fall geäußert.

"Der FC Bayern hat mit Noussair Mazraoui nach seinen Instagram-Posts am Sonntag umgehend Kontakt aufgenommen. Der Spieler befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft von Marokko in Afrika. Nach seiner Rückkehr ist ein ausführliches persönliches Gespräch mit der Klubführung in München vorgesehen", hieß es in einem ersten Statement an die "Deutsche Presse-Agentur".

Das Gespräch hat "Bild" zufolge am Mittwochnachmittag stattgefunden. Demnach wurde Mazraoui dabei die Position des FC Bayern mehr als eindringlich klargemacht.

In der Mitteilung hatten die Münchner bereits hervorgehoben: "Unabhängig davon weiß jeder, auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, jede Spielerin und jeder Spieler, für welche Werte der FC Bayern steht. Wir haben diese bereits direkt nach dem Terroranschlag auf Israel in einem Beitrag öffentlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Wir sorgen uns um unsere Freunde in Israel und stehen an ihrer Seite."

Mazraoui fehlt im Mannschaftstraining des FC Bayern

Der 25-Jährige hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Nationalspieler teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen."

Am Donnerstagvormittag fehlte der Bayern-Profi derweil im Mannschaftraining von Thomas Tuchel, wie "Bild" und "Sky" beobachteten. Stattdessen absolvierte er ein individuelles Lauftraining an der Säbener Straße.

Ob das Fehlen des Verteidigers im Teamtraining eine erste Konsequenz aus dessen heftig kritisierten Beitrag auf Instagram über den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrorgruppe Hamas ist, ist "Sky" zufolge zunächst jedoch unklar.

Mazraoui hatte am Dienstag das Länderspiel mit Marokko gegen Liberia (3:0) wegen einer Zerrung angeschlagen verpasst. "Es ist nicht sehr ernst, aber wir werden kein Risiko eingehen für Spiele, in denen es um nichts mehr geht", hatte sein Nationaltrainer Walid Regragui erklärt. Marokko war bereits vor der Partie gegen Außenseiter Liberia für den Afrika Cup qualifiziert gewesen.