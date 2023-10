Gladbach nimmt Offensiv-Juwel aus Marseille ins Visier

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

François-Régis Mughe soll das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt haben

Der Umbruch im Sommer hat bei Borussia Mönchengladbach einige Lücken in den Kader gerissen. Nach und nach sollen diese in Zukunft gestopft werden. Ein Offensiv-Juwel aus Frankreich könnte den Fohlen dabei helfen.

Wie der "Transferexperte" Sacha Tavolieri am Mittwoch auf Twitter/X berichtete, beschäftigt sich Borussia Mönchengladbach mit einer möglichen Verpflichtung des 19-jährigen Flügelstürmers François-Régis Mughe vom französischen Erstligisten Olympique Marseille.

Der Bundesligist habe bereits Informationen zu etwaigen Transfermodalitäten eingeholt, schrieb Tavolieri, der gleichzeitig einen schwierigen Deal für die Gladbacher prognostizierte, weil Marseille seinen Youngster nicht ohne Weiteres abgeben wolle.

Größere Einsatzchancen in Gladbach?

Der junge Offensiv-Spieler gehörte in Marseille bereits in der Saison 2022/23 fest zum Kader der ersten Mannschaft, kam aufgrund einiger Verletzungen allerdings so gut wie nicht zum Zug. In der laufenden Spielzeit sieht das etwas anders aus. Aktuell steht Mughe bereits bei sechs Pflichtspiel-Einsätzen.

Die Perspektiven des Kameruners sind allerdings beschränkt, denn erst im Sommer verpflichtete "OM" mit Ismaila Sarr einen neuen Star für die rechte Außenbahn. Für den Senegalesen legte der französische Traditionsklub eine Ablöse in Höhe von 13 Millionen Euro auf den Tisch und machte ihn somit zum zweitteuersten Neuzugang des Jahres. Bis zu seiner Verletzung Anfang September war er dementsprechend auch gesetzt - und überzeugte mit starken Leistungen.

Unklar ist, ob Mughes Chancen auf Einsatzminuten bei Borussia Mönchengladbach größer wären. Die Fohlen legten im Sommer ebenfalls auf der rechten Außenbahn nach und verpflichteten Franck Honorat. Der Franzose ist im Team von Trainer Gerardo Seoane gesetzt und stand in sechs von sieben Bundesligaspielen in der Startelf.