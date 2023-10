Kimmich macht Hoffnung auf Blitz-Comeback

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich (M.) trainiert beim FC Bayern wieder mit seinen Mannschaftskollegen

Joshua Kimmich vom FC Bayern musste die ersten beiden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgrund eines grippalen Infekts absagen. Mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Samstag (18:30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 macht der Mittelfeldspieler nun aber Hoffnung auf ein schnelles Comeback.

Joshua Kimmich ist nach Angaben von "Bild" teilweise ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der 28-Jährige nahm demnach zumindest 45 Minuten an den Übungen von Chefcoach Thomas Tuchel teil.

Den Rest der vormittaglichen Einheit verbrachte er an der Seite von Fitness-Chef Holger Broich. Kimmich absolvierte eine Laufeinheit, um langsam wieder an sein ursprüngliches Pensum heranzukommen.

Kimmich war in der vergangenen Woche gemeinsam mit den anderen deutschen Nationalspielern in die USA gereist, um in den Länderspielen gegen die Vereinigten Staaten (3:1) und gegen Mexiko (2:2) Eigenwerbung zu betreiben. Kurz vor dem ersten Testspiel wurde der Bayern-Star jedoch von einer Grippe heimgesucht, gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde die sofortige Heimreise nach München entschieden.

Guerreiro tritt beim FC Bayern wieder gegen den Ball

In Kimmichs Abwesenheit konnte Mittelfeldspieler Pascal Groß von Brighton & Hove Albion an der Seite von DFB-Kapitän Ilkay Gündogan überzeugen. Wenige Monate vor der Heim-EM muss der Führungsspieler womöglich um seinen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft bangen, hatte Bundestrainer Nagelsmann doch mehrfach schon das "Leistungsprinzip" hervorgehoben.

Ein schnelles Comeback und gute Leistungen im Trikot des FC Bayern dürften Kimmich aber schnell wieder in die DFB-Elf befördern. Ob der Mittelfeldspieler schon im Auswärtsspiel bei Mainz 05 (Samstag, 18:30 Uhr) für Tuchel eine Option darstellt, ist vorerst aber ungewiss.

Unterdessen konnte Innenverteidiger Dayot Upamecano am Donnerstag nach seiner Muskelverletzung nur individuell trainieren. Linksverteidiger Raphael Guerreiro absolvierte nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel immerhin Einheiten mit Ball. Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der das Länderspiel Marokkos gegen Liberia wegen einer Zerrung verpasste, arbeitete individuell.