Angebliches EM-Trikot geleakt! Deutschland in Lila-Pink?

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

So sieht das derzeitige Trikot der deutschen Nationalmannschaft aus

Bei der jüngsten US-Reise trat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) noch in dem gleichen Trikot-Design an, welches ihr bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Katar überhaupt kein Glück gebracht hatte. Vor der Heim-EM im kommenden Jahr sollen nun zeitnah die brandneuen Trikots präsentiert werden. Und die könnten es in sich haben!

Das Online-Portal "Footyheadlines" hat sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert, neue und noch unveröffentlichte Designs von Fußballtrikots zu enthüllen. So hat sich die Seite schon mit geleakten Trikotdesigns zu vielen europäischen Spitzenvereinen und auch Nationalmannschaften einen Namen bei den Fans gemacht.

Jüngst verbreitete "Footyheadlines" nun Bilder von den angeblich neuen Deutschland-Trikots, welche das das DFB-Team dann im kommenden Jahr bei der Heim-EM tragen könnte.

Während das vermeintliche Heim-Trikot, also das Haupttrikot für die Europameisterschaft im eigenen Land, noch in klassischer weißer Ausführung mit schwarzer Aufschrift und schwarz-rot-goldenen Akzenten daherkommt, sorgt das mutmaßliche neue Auswärtstrikot der DFB-Elf für wahren Zündstoff.

🇩🇪🇩🇪🇩🇪 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲: Germany Euro 2024 Home Kit Info Leaked: https://t.co/CNwSkdYS4z — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 19. Oktober 2023

Das zweite Jersey der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM kommt nämlich in knalligen Farben daher, die es in dieser Form noch nie bei einem Deutschland-Dress gegeben hat.

Laut dem Online-Portal wurde das Auswärtstrikot des DFB-Team in den Farben Lila und Pink designt, wäre somit in jedem Fall einer der großen Hingucker bei der Europameisterschaft.

Bildquelle: footyheadlines.com

Ob es sich bei dem geleakten Trikot tatsächlich um das Design für das Auswärtsdress des EM-Gastgebers handelt, blieb bislang noch offen. Das Portal selbst versah das entsprechende Bild auf seiner Seite mit dem Kommentar "no final leak".

Eines scheint bereits jetzt klar: Ein lila-pinkes Nationalmannschafts-Trikot würde für mächtig Gesprächsstoff unter den Fans sorgen.