Bericht: Real Madrid will zwei Superstars des FC Bayern

Jamal Musiala (l.) und Alphonso Davies (r.) vom FC Bayern sollen das Interesse von Real Madrid geweckt haben

Gerüchte, Real Madrid arbeite auf Hochtouren daran, Alphonso Davies vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt zu locken, geistern schon lange durch den medialen Äther. Neue Spekulationen legen nun aber nah, dass der Kanadier nicht der einzige Superstar der Münchner ist, bei dem die Königlichen im Sommer 2024 Ernst machen wollen.

Nachdem die "Sport Bild" zuletzt den FC Liverpool als namhaften Interessenten an Jamal Musiala ins Spiel brachte, legt die spanische Presse nun nach. Real Madrid stehe den Reds in der Causa Musiala in nichts nach, will "fichajes.net" erfahren haben. "Diario Gol" zufolge beobachtet Real-Präsident Florentino Pérez die Entwicklung des Talents des FC Bayern ganz genau. Demnach sieht Pérez in dem deutschen Nationalspieler den perfekten Nachfolger für Real-Urgestein Luka Modric, der den Klub im kommenden Sommer wohl verlassen wird.

"Diario Gol" zufolge sollen die Madrilenen in einem möglichen Poker um Musiala zudem darauf hoffen, dass sich Jude Bellingham als Ass im Ärmel erweisen könnte. Der Youngster wechselte 2023 vom BVB in die Primera División, mit Musiala verbindet den Engländer eine Freundschaft.

Real plant angeblich "doppelten Schlag" gegen den FC Bayern

Damit aber nicht genug. Das Portal heizt auch die Gerüchte um einen Wechsel von Davies zu Real Madrid an. Die Rede ist von einem "doppelten Schlag", den der LaLiga-Topklub dem deutschen Rekordmeister versetzen könnte. Die Zeichen, dass dieser Coup gelingen könne, sollen "sehr positiv" sein, so der Bericht.

Davies Vertrag an der Säbener Straße endet 2025, Musialas Kontrakt im Sommer 2026. Der FC Bayern dürfte großes Interesse daran haben, mit beiden Leistungsträgern zu verlängern, die Gespräche sollen allerdings derzeit auf Eis liegen.

Die "Sport Bild" will erfahren haben, dass Musiala mit seiner Rolle in München nicht vollkommen zufrieden ist, Vertragsverhandlungen soll die Spielerseite derzeit nicht haben, heißt es.

Davies' Berater sprach unlängst sogar offen darüber, dass Real Madrid seinen Klienten als eine mögliche Transferoption sehen könnte.