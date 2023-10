Goretzka-Einsatz fraglich? Das sagt Tuchel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka vom FC Bayern kam mit einer Blessur am Fuß zurück nach München

Der Kader des FC Bayern ist zu dünn, hatte Thomas Tuchel zu Saisonbeginn öffentlich moniert. Nach Sorgen in der Innenverteidigung könnte vor dem Auswärtsspiel bei Mainz 05 (Samstag, 18:30 Uhr) ein weiterer Engpass drohen: Nationalspieler Leon Goretzka kehrte mit einer Blessur von den Länderspielen zurück. Am Freitag zeigte sich der Cheftrainer zumindest vorsichtig optimistisch.

Die Bilder, die Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka am Mittwoch via Instagram verbreitete, dürften durchaus für Sorgenfalten auf der Stirn von Cheftrainer Thomas Tuchel gesorgt haben. Denn: Goretzkas Innenseite des linken Knöchels zieren zwei große Fleischwunden.

Der DFB-Star selbst konnte über seine Fußverletzung aber offenbar schmunzeln, auf Instagram hatte er spaßeshalber Comic-Augen hinzugefügt, sodass die Blessur einem lächelnden Smiley ähnelte. Das Ganze untermalte Goretzka mit dem Hit "Don't Worry Be Happy" von Bobby McFerrin - wohl, um zu sagen: Es sieht schlimmer aus, als es ist.

Die Blessur hat sich die Münchner Nummer acht wohl auf der jüngsten Länderspielreise in den USA zugezogen. Das Mannschaftstraining am Donnerstagvormittag hatte Goretzka ausgesetzt, wie seine Nationalmannschaftskollegen Thomas Müller und Jamal Musiala wohl aufgrund der Belastungssteuerung.

Immerhin, so Tuchel am Freitagmittag auf der Spieltagspressekonferenz, hat sich Goretzka den Fuß nicht verdreht. "Deshalb wird es bei Leon darum gehen, wie gut er die Schmerzen toleriert. Da sieht es gut aus", gab sich der 50-Jährige optimistisch.

Personal-Alarm beim FC Bayern im Mittelfeld?

Klar ist: Thomas Tuchel hat aufgrund von Verletzungen gleich mehrerer Spieler alle Hände voll zu tun. Leitwolf Joshua Kimmich konnte nach überstandenem Infekt am Donnerstag zumindest einen kleinen Teil des Mannschaftrainings absolvieren - ob es für einen Einsatz in Mainz reicht, ist jedoch noch offen.

Sollte zusätzlich auch Goretzka tatsächlich ausfallen, würde indes eine große Lücke in der Bayern-Schaltzentrale klaffen: Sommer-Neuzugang Konrad Laimer muss erneut als Rechtsverteidiger aushelfen, da Noussair Mazraoui aufgrund einer auf der Länderspielreise erlittenen Zerrung keine Option darstellt. Das gab der Klub am Freitagvormittag in einem Statement bekannt.

Von einer Suspendierung bzw. von jeglicher Art einer Strafe sieht FC Bayern indes ab, nachdem der Marokkaner nach dem Terrorangriff der Hamas gegen Israel mit Instagram-Posts für Empörung gesorgt hatte.

Nicht ausgeschlossen, dass Thomas Tuchel im Mittelfeld wohl auf Talente wie Frans Krätzig oder Aleksandar Pavlovic zurückgreifen muss. Eine Möglichkeit wäre zudem, Jamal Musiala gegen Mainz 05 etwas defensiver zu positionieren. Ob Raphael Guerreiro nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel schon wieder eine Option darstellt, ist derweil unsicher. Der Portugiese konnte am Donnerstag zumindest wieder mit dem Ball trainieren.

Zuletzt plagten den FC Bayern zudem Verletzungssorgen in der Innenverteidigung. Stammkraft Dayot Upamecano fehlt vorerst wegen eines Muskelfaserrisses, der Franzose trainierte am Donnerstag nur individuell. Immerhin wird Matthijs de Ligt gegen Mainz in der Startelf zurückerwartet, der Niederländer fehlte zuletzt aufgrund von Kniebeschwerden.