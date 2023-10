Medien: Barca will Robert Lewandowski loswerden

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ist auch in diesem Jahr der beste Torschütze des FC Barcelona

Auch in dieser Saison zählt Robert Lewandowski im Team des FC Barcelona zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Trotzdem wollen die Katalanen den ehemaligen Stürmer des FC Bayern loswerden, behauptet die Online-Zeitung "El Nacional".

Seit seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona im Sommer 2022 ist Robert Lewandowski so etwas wie die Lebensversicherung der Katalanen. In 56 Pflichtspielen für Barca traf der Pole satte 39 Mal, viele weitere Treffer legte er zudem auf. An den beiden jüngsten Titelgewinnen (Meisterschaft und Supercup) hatte er maßgeblichen Anteil. Und dennoch will ihn Barca angeblich loswerden, behauptet die Online-Zeitung "El Nacional".

Die Begründung: Die Mannschaft sei zu abhängig vom 35-Jährigen. Dies schade dem Gesamtkonstrukt. Der Ex-Bayern-Star werde älter und folgerichtig irgendwann nachlassen. Daher werde er immer weniger wichtig. Immer mehr Leute bei Barca denken deshalb schon an eine Zukunft ohne ihn, heißt es in dem Bericht.

Hat Barca schon einen Lewandowski-Nachfolger?

Dazu gibt es laut "El Nacional" auch einige Vertrags-Bedenken innerhalb des Vereins. Angeblich fordert Lewandowski eine Verlängerung. Kommt diese nicht zustande, wird er den Klub schon vor Ablauf seines bis 2026 datierten Arbeitspapiers verlassen. Das würde Barca zum Handeln auf dem Transfermarkt zwingen. Mit Julián Álvarez (ManCity) soll ein Wunsch-Nachfolger bereits oben auf der Liste stehen.

Völlig anders stellt das Portal "Fichajes" den Status quo dar. Dort heißt es, Barca arbeite bereits an einer Vertragsverlängerung mit Lewandowski, weil der Stürmer in der Mannschaft unersetzlich sei. Zwar sollen sich die Gespräche aufgrund der finanziellen Engpässe des Klubs schwierig gestalten, dennoch sei den Katalanen daran gelegen, Lewandowski länger an den FC Barcelona zu binden. Der Ball liege nun beim Superstar, berichtet das Portal.