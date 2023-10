Blitz-Abschied von Coman? Engländer buhlen um Bayern-Star

IMAGO/Revierfoto

Kingsley Coman vom FC Bayern soll das Interesse einiger englischer Klubs geweckt haben

Droht dem FC Bayern im Winter der Verlust eines Leistungsträgers? Möglich scheint es, denn jetzt werden erstmals Gerüchte über einen Blitz-Abschied von Kingsley Coman laut. Wirklich konkret ist dieses Szenario allerdings noch nicht.

Wie der selbst ernannte "weltweite Transferexperte" Ekrem Konur am Donnerstag auf Twitter/X schreibt, ist Kingsley Coman in das Visier einiger englischer Klubs geraten. Um wie viele und welche Klubs es sich dabei handelt, verrät er jedoch nicht. Dafür schreibt der Journalist von Winter-Avancen der Engländer. Muss der FC Bayern in der Rückrunde womöglich ohne Coman auskommen?

Dass die Münchner einen ihrer Leistungsträger mitten in der Saison ziehen lassen würden, ist unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Zwar würde auch dem Rekordmeister eine kleine Finanzspritze im Winter gut tun, um einen neuen Sechser zu verpflichten. Coman gilt aber nicht als einer der Spieler, die auf der Streichliste stehen - im Gegenteil.

Kingsley Coman beim FC Bayern gesetzt

Auch in der Saison 2023/24 ist der Franzose zumeist Bestandteil der Münchner Startelf. Auf der linken Seite gibt es für den Tempodribbler zudem keinen adäquaten Ersatz im Aufgebot des FC Bayern. Darüber hinaus besteht an der Säbener Straße im Fall von Coman auch kein "Verkaufszwang". Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2026/27.

Gerüchte über seinen Abschied aus München kursieren dennoch immer wieder. Erst vor wenigen Tagen hieß es, Paris Saint-Germain habe ihn als einen möglichen Nachfolger von Kylian Mbappé auserkoren. Dort war allerdings noch die Rede von einem potenziellen Sommertransfer.

Dass Coman diesem zustimmen würde, darf aber ebenso angezweifelt werden. Der 27-Jährige fühlt sich an der Säbener Straße wohl und lehnte erst im Sommer zwei lukrative Angebote aus Saudi-Arabien ab. Auch Manchester City zeigte er in der Vergangenheit bereits die kalte Schulter.