Landet Neuzugang Peretz beim FC Bayern nun auf der Tribüne?

IMAGO/Joeran Steinsiek

Daniel Peretz droht beim FC Bayern die Tribüne

Durch die bevorstehende Rückkehr von Manuel Neuer droht Sommerneuzugang Daniel Peretz beim FC Bayern vorerst ein Platz auf der Tribüne. Wie geht es für den Schlussmann in München nun weiter?

In den vergangenen Tagen stand Daniel Peretz beim FC Bayern besonders im Fokus. Nach dem verheerenden Überraschungsangriff der Terrororganisation Hamas und den folgenden Gegenschlägen Israels fiel es dem Torwart alles andere als leicht, sich in Zeiten des Krieges auf den Fußball zu konzentrieren.

Aktuell hat der 23-Jährige, der erst Ende August für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt war, ganz sicher andere Sorgen als seinen sportlichen Status in Bayerns Starensemble.

Und doch droht Peretz auch beim Rekordmeister eine schwierige Zeit, denn: Schon im Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Samstagabend könnte Kapitän Manuel Neuer nach mehr als zehnmonatiger Leidenszeit ins Bayern-Tor zurückkehren.

Was für den Klub und seine Fans ein Grund zur Freude ist, bringt Peretz in die Bredouille. Da Sven Ulreich in Neuers Abwesenheit über weite Strecken solide spielte, ist der Posten als Nummer zwei fest vergeben.

Anders gesagt: Peretz' Chancen auf Nominierungen für den Spieltagskader von Trainer Thomas Tuchel stehen, sofern Neuer fit bleibt, in den kommenden Wochen nicht allzu gut.

FC Bayern: Wird Daniel Peretz im Winter verliehen?

Um seinen Platz in der israelischen Nationalmannschaft nicht zu verlieren, muss Peretz jedoch spielen. Dies dürfte allenfalls in der Regionalligamannschaft möglich sein.

Der junge Keeper hat beim FC Bayern bis 2028 unterschrieben. Nicht ausgeschlossen, dass demnächst über eine Leihe nachgedacht wird - womöglich bereits im Winter.

Seinen bislang einzigen Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber verzeichnete Peretz im DFB-Pokal gegen Drittligist Preußen Münster (4:0). Dabei wirkte der Debütant sichtlich nervös, hielt aber immerhin die Null.