Gründe für Götze-Formtief enthüllt

IMAGO/Darius Simka

Mario Götze steht noch bis 2026 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt befindet sich Mario Götze derzeit im Formtief. Nun wurden mögliche Gründe für die schwachen Leistungen des SGE-Stars enthüllt.

Laut "Bild" hat Götze vor allem mit dem großen Kaderumbruch, den Eintracht Frankfurt im Sommer vollzogen hat, zu kämpfen.

Einen Spieler vermisse der Weltmeister von 2014 dabei ganz besonders: Daichi Kamada. Dem Bericht zufolge hat Götze lange für einen Verbleib des Japaner gekämpft - vergeblich.

Kamada hatten seinen auslaufenden Vertrag in Frankfurt im Sommer nicht verlängert und sich Lazio Rom angeschlossen. Der Mittelfeldspieler erzielte in 127 Bundesliga-Spielen für die SGE achtbare 20 Tore. Gerade mit Götze harmonierte er gut. Der 66-fache Nationalspieler Deutschlands vermisse das Spielverständnis und Torgefahr des 27-Jährigen, heißt es.

Hinzu kommt, dass Götzes Frau Ann-Kathrin gerade zum zweiten Mal schwanger ist. "Eine Hochrisikoschwangerschaft", verriet die 33-Jährige.

Götze wartet in dieser Bundesliga-Saison noch auf seine erste Torbeteiligung. In der Qualifikation zur Conference League konnte er allerdings zwei Treffer vorbereiten. In der ersten Runde des DFB-Pokals trug er sich außerdem in die Torschützenliste ein.

Mario Götze flirtet mit der MLS

In der Bundesliga liegen die Frankfurter nach sieben Spieltagen auf dem achten Rang. Zwei Siege konnte das Team von Trainer Dino Toppmöller einfahren. Hinzu kommen vier Remis und eine Niederlage.

Götzes Vertrag bei Eintracht Frankfurt ist noch bis 2026 datiert. Was danach passiert, ließ der Offensivspieler zuletzt offen. "Ich schaue von Jahr zu Jahr. Ich gucke, wie ich mich fühle, worauf ich Lust habe. Ich finde das Thema MLS auch sehr spannend. Einfach auch, um einmal die Kultur zu verstehen, wie sie Sport, wie sie Fußball denken", sagte er im Interview mit RTL/ntv und sport.de.