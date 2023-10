FC Bayern plant Vertragsgespräche mit Top-Star

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Die DFB-Stars Jamal Musiala, Leroy Sané und Thomas Müller bejubeln einen Treffer für den FC Bayern

Zahlreiche Spieler beim FC Bayern befinden sich in ihrem letzten oder vorletzten Vertragsjahr - die Münchner sind somit in Zugzwang, wenn sie Leistungsträger nicht im kommenden Sommer verlieren wollen. Mit einem Top-Star sollen alsbald aber Gespräche geführt werden.

Der FC Bayern wird noch in diesem Jahr konkrete Vertragsgespräche mit Leroy Sané führen, heißt es in der neuesten Ausgabe des "Bild"-Podcasts "Bayern Insider".

Das aktuelle Arbeitspapier des so formstarken Flügelstürmers ist nur noch bis 2025 gültig. Wie "Sport Bild" zuletzt vermeldete, kann sich der 27-Jährige durchaus einen Wechsel zurück ins Ausland vorstellen. Nach der laufenden Saison will er eine Grundsatzentscheidung über seine Zukunft treffen, heißt es.

Wie aus dem "Bild"-Podcast hervorgeht, hat sich bei Sané bislang aber noch immer kein Bayern-Verantwortlicher gemeldet. Dies dürfte auch auf die großen Veränderungen der vergangenen Monate in der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters zurückzuführen sein.

Interesse an Bayern-Star verfestigt sich - Zweifel bleiben

Nach der Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Vertragsgespräche während seiner Amtszeit verantwortete, wurde bislang allein in Christoph Freund ein neuer Sportdirektor eingestellt. Die Besetzung von Salihamidzics Posten ist noch immer vakant, der ehemalige Gladbach- und Leipzig-Manager Max Eberl gilt als Favorit.

Die Gefahr aus Sicht des FC Bayern: Warten die Verantwortlichen zu lange, könnte sich Leroy Sané immer mehr einem Wechsel in die Premier League zuwenden. Der FC Liverpool zeigt großes Interesse und mache sich Gedanken über eine mögliche Verpflichtung, heißt es im Podcast.

Den Reds droht in den kommenden Monaten womöglich ein Abgang von Star-Spieler Mohamed Salah, der schon im Sommer heftig von Klubs aus Saudi-Arabien umworben wurde. Ob Sané der richtige Ersatz wäre, darüber ist man sich in Liverpool laut "Bild" aber offenbar noch nicht ganz einig. In der Führungsetage werde durchaus diskutiert, ob nicht besser ein etwas jüngerer Spieler mit einem höheren Wiederverkaufswert verpflichtet werden sollte.