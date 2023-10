Davon hängt das Neuer-Comeback bei Bayern jetzt noch ab

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer (3.v.l.) in dieser Woche an der Säbener Straße

Am Samstagabend tritt der FC Bayern ab 18:30 Uhr zum Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 an. Die Chancen, dass dann zum ersten Mal seit dem 12. November des letzten Jahres auch Kapitän Manuel Neuer im Bundesliga-Aufgebot der Münchner steht, stehen dabei offensichtlich immer besser.

Nach dem Mannschaftstraining am Donnerstag fanden sich der fünfmalige Welttorhüter, Cheftrainer Thomas Tuchel und Torwarttrainer Michael Rechner noch auf dem Trainingsrasen an der Säbener Straße zusammen, um sich intensiv auszutauschen.

Laut "Bild" dauerte das angeregte Gespräch 18 Minuten lang an, mit positiver Stimmung bei allen Beteiligten.

Offensichtlich hat der 37-Jährige seinen Trainern positive Rückmeldungen gegeben sowie den unbedingten Willen, im nächsten Pflichtspiel des FC Bayern wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Mehr als 310 Tage nach seinem folgenschweren Skiunfall könnte das Comeback Neuers jetzt also tatsächlich Realität werden.

Nach Informationen der Zeitung hat Neuer längst das Go von der medizinischen Abteilung des deutschen Meisters erhalten. Gesundheitliche Einschränkungen gäbe es aus Sicht der Ärzte und Physiotherapeuten demnach keine mehr.

Tuchel legt Wert auf die Selbsteinschätzung Neuers

Die Entscheidung darüber, ob Neuer beim Auswärtsspiel in Mainz wieder zwischen den Pfosten der Münchner steht, fällt demnach Chefcoach Thomas Tuchel.

Dem Bayern-Trainer soll dabei auch die Selbsteinschätzung Neuers sehr wichtig sein, der in seiner langen Karriere bereits viele Comeback-Erfahrungen gesammelt hat.

In den ersten Wochen rund um die Rückkehr in das Mannschaftstraining hatte Neuer noch über Wadenprobleme geklagt, auch diese sollen mittlerweile verschwunden sein. Nach überstandenem Schien- und Wadenbeinbruch peilt der Schlussmann demnach mehr denn je seinen insgesamt 479. Bundesliga-Einsatz an.