Reus verrät: "Guter Kontakt" zu Nagelsmann

IMAGO

Der letzte Einsatz von Reus im DFB-Team liegt schon fast zwei Jahre zurück

Marco Reus und die Nationalmannschaft: Das war bisher nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem träumt der BVB-Angreifer von der Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende 2022 fehlte Marco Reus im deutschen Kader wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Das Desaster in der Wüste verfolgte er zuhause von der Couch.

Im Podcast "Viertelstunde Fußball" von Kevin Großkreutz und Cornelius Küpper erklärte der 34-Jährige nun deutlich: Die Heim-EM 2024 sei für ihn "auf jeden Fall noch ein Thema".

"Wenn die Leistung weiter passt, soll man niemals nie sagen", erklärte der BVB-Routinier. "Ich lasse mir alles offen. Warum soll ich verneinen, wen mein Körper ja sagt?"

In der laufenden Spielzeit ist Reus in guter Form. Nach schwachem Beginn beim Auftakt gegen Köln - Cheftrainer Edin Terzic setzte ihn daraufhin für zwei Spiele auf die Bank - kämpfte er sich mit einem Tor nach Einwechslung gegen Freiburg zurück in die Startelf. Gegen Wolfsburg und Hoffenheim traf Reus ebenfalls, beim Spektakel gegen Union legte er einen Treffer auf. Die BVB-Identifikationsfigur ist wieder einer der wichtigen Leistungsträger im Team.

BVB-Profi Reus schwärmt von Nagelsmann

Klar, dass da die Träume von einem erfolgreichen Turnier mit dem Nationalteam größer werden. An der Beziehung zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann soll es nicht scheitern.

"Ich habe einen guten Kontakt zu Julian", sagte Reus. Es sei wichtig, mit ihm im Austausch zu bleiben. "Julian ist ein sehr, sehr guter Trainer. Das hat man bei seinen bisherigen Stationen nachweislich gesehen", schwärmte der BVB-Profi.

Das letzte Spiel von Marco Reus im DFB-Team datiert vom 11. November 2021. Gegen Liechtenstein spielte er 90 Minuten durch, erzielte einen Treffer und drei Assists. In seiner nun schon längeren Karriere lief er nur bei zwei Turnieren für das DFB-Team auf. Bei der EM 2012 scheiterte er mit der Mannschaft im Halbfinale an Italien. 2018 war er beim historischen Desaster in Russland Teil des Teams.

Immer wieder war Reus mit Verletzungen ausgefallen. 2021 sagte er seine Teilnahme an der EM nach einer kräftezehrenden Saison selbst ab.