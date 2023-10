Neues Chaos um wichtigen Schalke-Sponsor

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Schalkes Ärmelsponsor Hülsta ist pleite

Beim FC Schalke 04 ging es in den letzten Wochen in sportlicher Sicht schon wieder drunter und drüber. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet befindet sich nach neun Spieltagen in der 2. Bundesliga in erneuten Abstiegssorgen, hängt derzeit auf dem Relegationsplatz fest. Auch abseits des Rasens kehrt bei Königsblau dieser Tage keine Ruhe ein.

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" jetzt vermeldete, hat ein wichtiger Geldgeber des FC Schalke schon am Dienstag die Regelinsolvenz vor dem Amtsgericht Münster angemeldet.

Ärmelsponsor Hülsta, ein Möbelunternehmen aus dem Münsterland, ist bereits vor einiger Zeit in finanzielle Schieflage geraten. Trotzdem einigte sich der Ausstatter mit dem Bundesliga-Absteiger im Juni dieses Jahres auf eine Zusammenarbeit, es wurde ein Vertrag bis 2026 geschlossen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die finanziellen Probleme des Unternehmens bereits bekannt, seit Oktober 2022 befanden sich bereits zwei der circa 50 Gesellschaften in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Von den zwei Hülsta-Werken ist bereits eines geschlossen, laut "WAZ" haben bereits 229 der knapp 580 Mitarbeiten ihren Job verloren und befinden sich zum Teil in Transfergesellschaften.

Weitere Sponsoren bald weg?

Nachdem es noch im August von dem Unternehmen geheißen hatte, dass die bestehenden Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung vor einem erfolgreichen Abschluss stehen würden, folgte in dieser Woche die Kehrtwende und die Gewissheit, dass die finanziellen Probleme des S04-Sponsors weiterhin gravierend sind.

Was das für die weitere Kooperation des FC Schalke 04 mit Hülsta bedeutet, blieb zunächst noch unklar. Bis dato hat sich der Klub noch nicht öffentlich zu den Entwicklungen geäußert.

Der FC Schalke wird im kommenden Jahr auch zwei weitere wichtige Sponsoren verlieren. Die Verträge mit Premiumpartner Böklunder, Unternehmen des langjährigen Aufsichtsratsbosses Clemens Tönnies, sowie Trikotsponsor Veltins, laufen Stand jetzt im kommenden Sommer aus.