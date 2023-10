Enthüllt: FC Bayern hatte "Bedenken" bei Palhinha

IMAGO/MB Media

Joao Palhinha steht noch immer auf dem Zettel des FC Bayern

Der Transfer von Fulhams Joao Palhinha zum FC Bayern platzte im vergangenen Sommer in letzter Sekunde, der Portugiese befand sich bereits in München und hatte den Medizincheck absolviert. Zwar lag es nicht am Rekordmeister, dass der Sechser nicht kam. Dennoch sollen Zweifel am Spieler bestanden haben.

Der FC Bayern hatte am Deadline Day "leichte Bedenken" an Joao Palhinha, enthüllt "Bild" im Podcast "Bayern Insider". Genauer: Die medizinische Abteilung hatte nach den Untersuchungen, zu denen der defensive Mittelfeldspieler am letzten Tag vor dem Ende der Wechselfrist angereist war, offenbar Zweifel. Palhinhas Knie habe demnach Sorge bereitet.

Dennoch hätten die Münchner Verantwortlichen den Transfer durchgewunken, um Cheftrainer Thomas Tuchel den Wunsch nach Verstärkung auf der Sechser-Position zu erfüllen.

Da es der FC Fulham letztlich war, der den Transfer platzen ließ, ging der FC Bayern ohne einen neuen defensiven Mittelfeldspieler in die Saison. Erwartet wird allerdings, dass die Münchner im Winter noch einmal einen Anlauf wagen.

Bleibt der FC Bayern an Palhinha dran?

Zwar hat Palhinha mittlerweile beim Premier-League-Klub vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert, ein Abgang im kommenden Wechselfenster ist Medienberichten zufolge aber nicht ausgeschlossen. Der Spieler poche weiterhin auf einen Wechsel nach München, auch der FC Bayern zeige durchaus noch Interesse.

Aber: Sollte es zu einem weiteren Medizincheck in München kommen, würde das Knie des 23-fachen portugiesischen Nationalspielers sicher noch einmal eingehend untersucht, so "Bild".

Zweifel bestehen derweil allerdings aufgrund der Höhe der möglichen Ablösesumme. "Ich halte es für derzeit ausgeschlossen, dass die Bayern Palhinha für 60 oder 65 Millionen Euro verpflichten werden", erklärte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg zuletzt.

Der 1,90 Meter große Abräumer hat mit dem FC Fulham einen soliden Start in die laufende Saison hingelegt. Nach acht Partien liegt der Londoner Klub auf Rang zwölf, Palihinha absolvierte sechs Spiele und erzielte dabei ein Tor.