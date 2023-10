Warnung an den FC Bayern: "Schlechteste Voraussetzungen"

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Der FC Bayern trifft am Samstag auf Mainz 05

Am Samstagabend steht für den FC Bayern das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (18:30 Uhr) auf dem Programm. Im Vorfeld warnt Kultcoach Peter Neururer die Münchner vor den Nachwirkungen der Länderspielpause.

Thomas Tuchel musste in den vergangenen beiden Wochen mit einem Rumpfkader trainieren, da ein Großteil seines Starensembles im Nationalmannschaftseinsatz war.

Dies stelle eine "Problematik" dar, betonte der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer in seiner neusten Video-Kolumne für das Portal "Wettfreunde", schließlich gehe es am Wochenende zum "Angstgegner Mainz 05, bei denen sie die letzten Auswärtsspiele allesamt verloren haben."

In der Tat wartet der FC Bayern seit dem 1. Februar 2020 auf einen Dreier bei den Rheinhessen. "Jetzt haben sie natürlich unter den schlechtesten Voraussetzungen körperlicher und vielleicht auch mentaler Art bei Mainz anzutreten", gab Neururer zu bedenken.

Neururer: FC Bayern "natürlich nicht der leichteste Gegner"

Zur Wahrheit gehört indes, dass Mainz gar nicht gut aus den Startlöchern gekommen ist. Nach sieben Spieltagen ist das Team von Bo Svensson mit nur zwei Zählern auf dem Konto Vorletzter.

"Die Mainzer stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie stehen im Augenblick wirklich ganz, ganz schlecht da, sind weit von ihren eigenen Wünschen und Zielen entfernt", verdeutlichte Neururer.

Der 68-Jährige ergänzte: "Sie hoffen, die Bremse reinhauen zu können, aber der FC Bayern München ist natürlich nicht der leichteste Gegner, auch wenn die letzten Spiele immer für Mainz ausgegangen sind."

Mit einem Erfolg am Samstag könnte der Rekordmeister an die Tabellenspitze springen, dafür müssten Primus Bayer Leverkusen (beim VfL Wolfsburg) und der VfB Stuttgart (bei Union Berlin) allerdings patzen.

So oder so tippt Neururer auf einen Sieg der Gäste in Mainz: "Schlechte Voraussetzungen für Bayern, trotzdem sind sie für mich der klare Favorit."