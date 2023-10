Musiala-Seite wartet ab: Bayern nimmt Top-Star ins Visier

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Spielen Musiala und Wirtz bald gemeinsam beim FC Bayern?

Jamal Musiala gehört beim FC Bayern zu den absoluten Top-Stars im Kader, zu den unumstrittenen Stammspielern unter Trainer Thomas Tuchel zählt er aber nicht. Dies führt offenbar dazu, dass das Musiala-Lager die Entwicklung ganz genau beobachtet. Unterdessen verfestigt sich das Münchner Interesse an einem absoluten Bundesliga-Star.

Zwischen Jamal Musiala und dem FC Bayern finden derzeit keinerlei Vertragsgespräche statt. Es sind laut "Bild"-Angaben auch keine Treffen dieser Art in dieser Saison geplant, ohnehin gilt das Arbeitspapier des 20-Jährigen noch bis 2026. Wirklich unter Zugzwang sind die Münchner, die im März 2021 zuletzt mit Musiala verlängert hatten, also nicht.

Doch da der DFB-Star unter Thomas Tuchel zum Saisonbeginn zudem nicht unbedingt zu den absoluten Stammspielern im Kader des FC Bayern zählte, wartet die Musiala-Seite mehr und mehr ab, wie sich die Situation in München entwickelt, heißt es im Podcast "Bayern Insider". Es werde kritisch gesehen, dass Musiala keinen festen Stammplatz hat.

Zuletzt hieß es gar, der FC Bayern könne seinen Top-Spieler dadurch mehr und mehr "vergraulen".

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Offensivmann nach dem Saisonstart aufgrund eines Muskelfaserrisses ausgefallen war und anschließend behutsam wieder an die erste Elf herangeführt wurde.

Gleichwohl mehren sich die Berichte, nach denen allen voran der FC Liverpool großes Interesse an einer Verpflichtung des Edeltechnikers zeigt.

FC Bayern: Gerüchte um Florian Wirtz nehmen Fahrt auf

"Bild" zufolge ist diese Gemengelage letztlich aber sogar einer der Gründe, warum die Verantwortlichen des FC Bayern mehr und mehr an eine Verpflichtung von Jamal Musialas Nationalmannschaftskollegen Florian Wirtz denken. Zwar habe schon in der Vergangenheit Interesse am Offensiv-Star von Bayer Leverkusen bestanden, die jüngsten Leistungen in der Nationalmannschaft - als er gemeinsam mit Musiala auf dem Platz stand - hätten die Bosse aber noch einmal bestärkt.

Möglich wäre demnach, dass der FC Bayern zur kommenden Saison einen Anlauf bei Florian Wirtz wagt. Bayer Leverkusen ist allerdings aufgrund der Vertragssituation, Wirtz ist noch bis 2027 an den Klub gebunden, in einer guten Position.