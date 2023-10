Darum reagierte Peretz nicht auf die Mazraoui-Posts

IMAGO/Mladen Lackovic

Bayerns Ersatztorwart Daniel Peretz (l.)

Die Situation beim FC Bayern ist nach den terroristischen Angriffen der palästinensischen Hamas gegen die Menschen des Staates Israel eine durchaus komplizierte. Im Profi-Kader der Münchner stehen mit dem israelischen Ersatzkeeper Daniel Peretz sowie dem Marokkaner Noussair Mazraoui zwei Spieler, deren persönliche Meinungen offenkundig extrem auseinanderliegen. Nachdem Mazraoui wegen einiger Instagram-Posts zum Nahost-Konflikt in die Kritik geraten war, hüllte sich Peretz bis dato zu den Online-Aktivitäten seines Kollegen in Schweigen.

In den Tagen unmittelbar nach den Terrorangriffen gegen sein Heimatland hatte sich Daniel Peretz noch mehrfach in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und seine Solidarität und Mitgefühl mit den Menschen in Israel zum Ausdruck gebracht.

"Angesichts dieses absoluten Bösen ist Israel ein Leuchtturm der Kraft, der Widerstandsfähigkeit und der Hoffnung – und es wird sich durchsetzen. Ich stehe an der Seite Israels", hatte er zum Beispiel am 10. Oktober bei Instagram geschrieben.

Nach den kontroversen Posts seines Mannschaftskameraden Noussair Mazraoui war es allerdings still geblieben rund um den 23-jährigen Torhüter, der erst seit diesem Sommer beim FC Bayern unter Vertrag steht.

Nach Informationen der "Bild" soll es der FC Bayern selbst gewesen sein, der Peretz darum bat, sich nicht in der Öffentlichkeit zu den Social-Media-Aktivitäten seines Teamkollegen zu äußern. Weitere Kontroversen und Streitigkeiten rund um den Verein sollten somit ferngehalten werden.

Auch Anfragen von der "Bild" selbst sowie anderer Medien ließ Peretz bis dato unbeantwortet.

Dreesen äußert sich zu Mazraoui

Zumindest die Münchner selbst ließen keinen Zweifel daran, wie sie sich in der Causa Mazraoui sowie der Nahost-Frage im Grundsatz positionieren. In einem offiziellen Statement ließ der deutsche Rekordmeister am Freitag verlautbaren: "Der FC Bayern steht an der Seite der jüdischen Gemeinde Deutschlands und an der Seite Israels; nichts rechtfertigt die Ermordung von Kindern und Familien."

In Bezug auf Lizenzspieler Mazraoui wurde Klubboss Jan-Christian Dreesen auf der Vereinshomepage zitiert: "Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben."

Der Spieler selbst sagte gegenüber den Klubmedien: "Darüber hinaus verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation."

Noussair Mazraoui verbleibt im Kader der Münchner, wird allerdings aufgrund einer Verletzung am Wochenende nicht im Aufgebot stehen, mit dem der FC Bayern gegen Mainz 05 die nächsten Punkte in der Bundesliga einfahren will.