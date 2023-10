S04-Legende warnt: "Dann zweifle ich den Trainer an"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karel Geraerts ist neuer Trainer des FC Schalke 04

Aufgrund der Verletzungen von S04-Urgestein Ralf Fährmann und Neuzugang Marius Müller hüteten in den vergangenen Wochen Routinier Michael Langer sowie am letzten Spieltag Youngster Justin Heekeren das Tor des FC Schalke 04. Die große Frage ist nun: Wen beordert Neu-Trainer Karel Geraerts bei seinem anstehenden Debüt auf der Bank der Königsblauen in den Kasten? Eine S04-Legende hat Geraerst derweil vor einem Fehler gewarnt.

Sollte Ralf Fährmann wieder zur Verfügung stehen, "dann Feuer frei", rät Schalkes Ex-Keeper Norbert Nigbur Geraerts. Der 35-Jährige sowie der 38-jährige Langer "strahlen Sicherheit aus", begründet Nigbur bei "Bild".

Heekeren habe ihm dieses Gefühl beim 1:2 gegen Hertha BSC hingegen nicht vermittelt: "Bei ihm hatte ich gegen Hertha das Gefühl, dass er nervlich noch nicht so weit ist. Ich habe nichts gegen den Jungen, aber wenn er jetzt nur aufgrund seiner spielerischen Stärke ins Tor darf, zweifle ich den Trainer an."

Ohnehin würde er es bevorzugen, wenn der Schlussmann beim kriselnden Bundesliga-Absteiger keine Spielchen versucht, stellte Nigbur klar.

"Am besten sollte der Torwart lang raus schlagen. Dafür haben wir vorne auch Abnehmer wie Terodde oder Polter. Das bringt uns eher die Sicherheit, die wir so dringend brauchen", so der Weltmeister von 1974, der noch deutlicher ergänzt: "Hört mir auf mit 'hinten raus spielen!' Ein Torhüter muss gut auf der Linie sein und seinen Strafraum beherrschen. Ob er den Ball fehlerfrei nach links oder rechts spielen kann, ist zweitrangig."

Der FC Schalke 04 ist nicht der FC Bayern

Außerdem sei der FC Schalke 04 halt auch nicht der FC Bayern und verfüge derzeit gar nicht über das Personal in der Defensive, das brenzlige Situationen spielerisch lösen könne. Er "schaue weg, wenn wir das versuchen", so Nigbur. Über Nacht könne man "aus Ackergäulen keine Rennpferde machen".

Sollte Geraerts es dennoch erfolgreich versuchen, dann sei dieser "ein Zauberer", so der 74-Jährige.