Brunner droht sogar der Rausschmiss beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB griff im Fall Paris Brunner rigoros durch

Paukenschlag bei Borussia Dortmund: Supertalent Paris Brunner wurde von der BVB-Führung suspendiert. Dem 17-Jährigen drohen einem Medienbericht zufolge aber womöglich noch drastischere Konsequenzen.

Nachwuchsstürmer Paris Brunner wurde von Borussia Dortmund "bis auf Weiteres" vom Spielbetrieb und vom Training der U19-Mannschaft ausgeschlossen, wie der Revierklub am Donnerstag bestätigte.

Wie "Sport1" nun berichtet, droht dem Youngster aber womöglich ein kompletter Rausschmiss beim BVB. Die Vereinsführer würden über diesen drastischen Schritt derzeit nachdenken, intern werde der Fall von den Verantwortlichen um Nachwuchs-Chef Lars Ricken aufgearbeitet. Der Ausgang der Untersuchung sei offen.

Über die Hintergründe hatte Borussia Dortmund keinerlei Angaben gemacht. "Sport1"-Reporter Patrick Berger habe zwar gewisse Dinge vernommen, die Vorfälle seien aber "zu heikel, um sie nach außen zu geben".

BVB-Trainer Terzic erklärt: "Es gab da einen Vorfall"

Cheftrainer Edin Terzic hatte am Donnerstagmittag lediglich zu Protokoll gegeben: "Ich glaube, dass der Verein mit dem Statement alles gesagt hat, was wir zu diesem Zeitpunkt auch sagen möchten. Er ist ein herausragend talentierter Spieler, der auch in der letzten Woche sehr gut bei uns mittrainiert hat", lobte Terzic den Youngster, fügte jedoch deutlich an: "Aber es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat. Über alles andere werde ich nichts sagen."

Da Brunner noch minderjährig ist, stehe auch der BVB in der Verantwortung, so der Dortmunder Pressesprecher Sven Westerschulze. Da Brunner medial "große Aufmerksamkeit erfährt, haben wir den Vorgang jedoch mitgeteilt, bevor es auf anderen Wegen publik wird".

Brunner trainierte schon am Donnerstag nur noch individuell, anschließend räumte er seinen Spind, um sich in den kommenden Tagen zuhause fit zu halten.

DFB-Zukunft nun in Gefahr?

Die Ereignisse um das Top-Talent kommen derweil äußerst überraschend. Brunner war erst Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden und gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft.

Bei der U17-Europameisterschaft im vergangenen Mai und Juni hatte der Stürmer die DFB-Auswahl mit vier Toren noch zum Titel geschossen. Nun gerate seine Karriere in der Nachwuchs-Nationalmannschaft "Sport1" zufolge sogar ins Wanken.

Denn: Eine Teilnahme an der U17-WM in zwei Wochen in Indonesien sei angesichts der Suspendierung äußerst ungewiss.