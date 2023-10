Bitterer Rückschlag für Fans von RB Leipzíg

IMAGO/motivio

Fans von RB Leipzig müssen ohne Nähe zu ihren Spielern auskommen

Trainer Marco Rose von RB Leipzig hat schlechte Nachrichten für die treuesten Anhänger der Roten Bullen verkündet. Diese haben mit dem engen Spielplan im Fußball zu tun.

Die ersten Stollen und Marzipanbrote liegen bereits seit einigen Wochen in den Regalen der Supermärkte, die Weihnachtszeit kommt immer näher und so schreiten auch die Vorbereitungen der Bundesliga-Vereine und ihrer Fan-Clubs auf die Zeit vor Heiligabend immer weiter voran. Klassisch gehört bei vielen Anhängern in dieser Zeit auch der Besuch der Stars auf den jeweiligen Fan-Weihnachtsfeiern dazu.

Doch bei RB Leipzig wird es in diesem Jahr wohl einige enttäuschte Gesichter geben. Denn wie Marco Rose, Trainer der Roten Bullen, am Freitag mitteilte, fällt das Meet and Great mit den RB-Profis aus.

"Es gibt ein paar Dinge, die der Verein ganz gerne mit den Jungs machen würde, die früher normal waren - wie der Besuch von Fan-Weihnachtsfeiern. Doch dafür gibt es gar keinen Slot", sagte Rose auf der Spieltags-PK und fügte mit ironischem Unterton an: "Wir können das machen, dann kommen die Jungs halt gar nicht mehr ins Bett."

Der Grund: Bis Weihnachten stehen für die Leipziger Mannschaft wettbewerbsübergreifend noch 14 Spiele an, da sind die Länderspieleinsätze, an denen der Großteil des Kaders für die jeweiligen Nationen teilnimmt, noch gar nicht eingerechnet.

Die hohen Belastungen zeigen sich bereits deutlich, warnte Rose. "In den letzten Jahren hat sich die Situation maximal verschärft", sagte der Coach, der sich um die Qualität der Partien sorgt.

RB Leipzig: Marco Rose sieht Qualität der Spiele in Gefahr

"Das ist bereits maximal sichtbar, wenn du die Länderspiele anschaust, wie sich Spieler über den Platz schleppen, wie zäh die Spiele teilweise sind", so Rose. Das Gleiche gelte auch für die Klub-Ebene. "Wenn du dir unsere Spiele am Ende eines Blockes anschaust, wie wir uns dann in eine Länderspielpause retten, die ja gar keine ist ...", resignierte der 47-Jährige beinahe vor den vielen Terminen.

Daher müssten Veranstaltungen wie die Fan-Weihnachtsfeiern und der Besuch derselben hinten herunterfallen. Dass das schade und ein bitterer Zustand ist, konnte Rose nicht verhehlen.

"Man sollte irgendwann mal aufhören, die Schraube zu drehen, weil es für die Jungs megaschwierig wird", schickte der Trainer einen Appell an die Verbände. Es gehe schließlich "um die Gesundheit der Spieler" - und, wie in diesem Fall: auch um die Fans!