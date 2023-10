Reus weckt offenbar Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Marco Reus spielt seit über zehn Jahren für den BVB

Marco Reus ist das Urgestein im Kader von Borussia Dortmund. Die große Frage lautet: Bleibt der Routinier über den kommenden Sommer hinaus beim BVB? Saudi-Arabien soll locken.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" in Erfahrung gebracht haben will, weckt Reus Begehrlichkeiten im Wüstenstaat. So sollen schon die ersten Hebel in Gang gesetzt worden sein, um Kontakt zum Spielerumfeld aufzunehmen.

Dem Medienbericht zufolge könnte Reus ein jährliches Gehalt von rund 20 Millionen Euro in Saudi-Arabien verdienen. Konkrete Angebote hat der 34-Jährige aber offenbar noch nicht erhalten.

Reus besitzt beim BVB noch ein Arbeitspapier bis zum kommenden Sommer. Wie es für den Routinier im Anschluss weitergeht, ist noch völlig offen.

Gerüchte nicht völlig neu

Bereits im vergangenen Winter kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien. Konkret wurde es in diesem Zusammenhang aber nicht.

Der Wüstenstaat hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Stars wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Sadio Mané in die heimische Liga gelockt. Offenbar befindet sich Reus ebenfalls im Blickfeld der Verantwortlichen.

Der gebürtige Dortmunder steht bereits seit 2012 im Kader der Schwarz-Gelben. Zwar ist der offensive Mittelfeldspieler unter Cheftrainer Edin Terzic nicht mehr unangefochtener Stammspieler, trotzdem hat Reus beim BVB noch eine wichtige Rolle inne.

BVB-Legende Marco Reus zur Heim-EM?

Die Vereinslegende träumt deshalb noch von einer Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft 2024.

"Wenn die Leistung weiter passt, soll man niemals nie sagen", erklärte der BVB-Routinier im Podcast "Viertelstunde Fußball" von Kevin Großkreutz und Cornelius Küpper: "Ich lasse mir alles offen. Warum soll ich verneinen, wen mein Körper ja sagt?"

Bislang hat Reus 48 Länderspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert.