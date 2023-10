Deftige Kritik an FCB-Statement zu Mazraoui

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Noussair Mazraoui sorgt(e) für Aufregung beim FC Bayern

Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat sich irritiert gezeigt über eine Stellungnahme des FC Bayern zur Causa Noussair Mazraoui. Der "vermeintlich kleinste gemeinsame Nenner", der in diesem Schreiben übermittelt wurde, reicht Reif in keinerlei Hinsicht, wie er mehr als deutlich machte.

"Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben", zitierte der FC Bayern am Freitagvormittag, also zwei Tage nach einem Gespräch mit dem FCB-Profi und ganze fünf Tage nach einem Posting des Marokkaners, in dem er ein Video teilte, in dem Palästina der Sieg über Israel gewünscht wurde, seinen Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der anfügte: "Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel."

Mazraoui, der die Attacke der in der EU als Terror-Gruppe geführten Hamas, die über 1300 Menschen das Leben kostete, erneut nicht explizit selbst missbilligte, fügte nur an: "Darüber hinaus verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation." Ganz zum Unverständnis von Reporter-Legende Marcel Reif.

"Der FC Bayern hat den Terrorangriff der Hamas auf Israel bereits zuvor verurteilt, das müsste jetzt eigentlich Mazraoui mal deutlich sagen", legte Reif bei "Bild" den Finger in die Wunde. "Er hat ein Video geteilt, in dem Palästina der Sieg im Krieg mit Israel gewünscht wird, also eine Auslöschung Israels, das ist doch eindeutig. Das ist entsetzlich und unsäglich", fügte der 73-Jährige an.

Mit dem Teilen des Videolinks habe er sich eindeutig positioniert. "Und von dieser Position muss er zurück, das kann man ihm nicht ersparen", wunderte sich Reif gleichzeitig auch über das Vorgehen des FC Bayern. Er verstehe zwar Mazraouis Zwänge: "Er steckt in einer Community, wenn er sich heute klar gegen die Hamas stellt, muss er Reaktionen von Israel-Hassern befürchten, zur Kenntnis nehmen, aushalten." Aber da müsse er durch.

Dass stattdessen Klub-Boss Dreesen erneut für den FC Bayern den Angriff der Hamas verurteilte, nachdem er das bereits zu Beginn der Attacke vor fast 14 Tagen tat, sei "irritierend". Zudem sei das Schweigen des Vereins "seit dem Gespräch [mit Mazraoui] am Mittwoch ziemlich laut" gewesen, so der TV-Reporter weiter, der in dem halbgar wirkenden Statement einen "vermeintlich kleinsten gemeinsamen Nenner", zwischen Verteidiger und Verantwortlichen ausmachte. "Mir reicht das jedoch nicht, die Gleichung geht für mich nicht auf", so Reif deutlich, der die Münchner auch warnte.

FC Bayern: Reif ärgert sich über halbgare Mazraoui-Entschuldigung

"Am Ende des Tages werden sie es so nicht aushalten", sagte der 73-Jährige, verwies auf Gründungspräsident Kurt Landauer, der Jude war und von den Nazis verfolgt wurde und auf die klaren Leitlinien des Klubs. Im November sei Hauptversammlung, wenn sich Mazraoui bis dahin nicht eindeutig geäußert habe, könnte es Unruhe geben, so Reif.

"In seinem Statement sehe ich jedenfalls keine Umkehr", setzte der Fußball-Experte hinzu. Schon in seiner vermeintlichen Entschuldigung einen Tag nach seinem Posting, sei es das Gleiche gewesen. "Er sei missverstanden worden ... Ich habe ihn nicht missverstanden. Unter seinem Link wird die Auslöschung Israels propagiert. Das war eindeutig", ärgerte sich Reif.

FCB-Boss Dressen müsse nun begründen, warum Mazraoui nicht klargestellt habe, gegen den Terror der Hamas zu sein. Denn: "In dem Moment, wo sich ein Angestellter des FC Bayern sich so gegen die Werte und Überzeugungen des Klubs positioniert, ist das eine Position, die außerhalb dieses Klubs ist ..."

Über die Gründe wollte Reif derweil nicht großartig spekulieren, sagte nur: "Die albernste Volte des Ganzen: Die Bayern haben ein bisschen Fehlbedarf in der Abwehr. Es fehlt an dem einen oder anderen Verteidiger, weil die Transferperiode eher in die andere Richtung gelaufen ist. Ich verstehe, dass die Bayern sagen: 'Wir können doch nicht noch einen Rechtsverteidiger verlieren.'" Diese Thema werde auch "im Hinterkopf mitschweben". Das sei aber das "Lächerlichste" an der ganzen Sache.