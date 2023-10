Guardiola "benennt" seinen Nachfolger

IMAGO/Nigel Keene

Guardiola herzt seinen Trainerkollegen De Zerbi

Pep Guardiola ist der unumstrittene Erfolgstrainer von Manchester City und gilt als bester Coach der Welt. Nun "enthüllt" eine englische Zeitung, wen der Katalane als seinen zukünftigen Nachfolger sieht.

Im vergangenen Mai hat sich Erfolgscoach Pep Guardiola als Prophet probiert. Kurz nach dem Spiel zwischen Manchester City und Brighton & Hove Albion verwickelte er die gegnerischen Spieler in Smalltalk.

"Das ist der nächste Trainer von Man City", sagte der 52-Jährige im Spielertunnel und nickte laut "The Telegraph" in Richtung Brighton-Trainer Roberto De Zerbi. Dieser soll außer Hörweite gewesen sein und den verbalen Ritterschlag gar nicht mitbekommen haben.

Guardiola adelt De Zerbi

Guardiola hatte De Zerbi, der Brighton & Hove Albion erstmals in die Europa League führte, in der vergangenen Saison immer wieder in höchsten Tönen gelobt. Dieser sei "einer der einflussreichsten Teammanager der vergangenen 20 Jahre", sagte er vor jenem Ligaspiel im Mai, in dem die Seagulls City am Rande einer Niederlage hatten.

De Zerbi habe den Fußball verändert wie der berühmte spanische Koch Ferran Adria die Küche, erklärte Guardiola. "Wenn du nicht auf einem hohen Niveau spielst, macht er mit dir, was immer er will. Sie sind eines der Teams, von denen ich versuche, viel zu lernen."

Der City-Coach schwärmte weiter: "Wie sie spielt niemand sonst, das ist einzigartig. Er habe zwar erwartet, dass De Zerbi einen großen Einfluss auf die Premier League haben werde, "aber nicht in so kurzer Zeit", so Guardiola. "Er kreiert 20 oder 25 Chancen pro Spiel, klar mehr als die meisten Gegner. Er hat ein Monopol auf den Ball in einer Art, wie sie lange nicht zu sehen war."

De Zerbi gilt als vielversprechendstes Trainertalent in Europa und lässt seit Jahren attraktiven Fußball spielen. Vor seiner Zeit in England coachte der 44-Jährige in der Ukraine bei Schachtar Donezk, in Sassuolo, Benevento, Palermo und Foggia. Einen Titel gewann er abgesehen vom ukrainischen Supercup und der Coppa Italia Serie C mit Foggia bisher nicht. Der Italiener lässt einen Mix aus Ballbesitzfußball und Gegenpressing spielen, vorrangig im 4-2-3-1-System, bedient sich unter anderem aus Taktiken der legendären Chicago Bulls in den 1990er Jahren der NBA. Bald auch beim amtierenden Meister?

Nun, Guardiola hat in Manchester noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Gut möglich, dass der Katalane eine vierte Verlängerung unterschreiben wird. De Zerbi selbst hat ein gültiges Arbeitspapier bis 2026. Am kommenden Samstag treffen die beiden in Manchester erneut aufeinander - und Pep wird sicher einen passenden Spruch am Start haben.