EM-Verzicht als "1B-Lösung" für Neuer?

Manuel Neuer könnte bald wieder ins Tor des FC Bayern zurückkehren

Reporter-Legende Marcel Reif hat sich zum Schicksal von Manuel Neuer beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft geäußert.

Obwohl er sich mittlerweile wohl komplett von seinem Unterschenkelbruch erholt hat, wird Manuel Neuer am Wochenende noch nicht im Tor des FC Bayern stehen. Das hat Trainer Thomas Tuchel am Freitag erklärt. Die Münchner wollen den Keeper vorerst weiter in Ruhe aufbauen und heranführen. Auch in der Nationalmannschaft wird Neuer daher wohl in der kommenden Phase Mitte November noch kein Thema sein. Trotzdem, so glaubt Reporter-Legende Marcel Reif, dürfte es für den mittlerweile 37-Jährigen noch für Spiele im DFB-Dress reichen. Ob Neuer allerdings Stammkeeper bei der EM 2024 wird, ist laut Reif völlig offen.

"Neuer wird [in die Nationalmannschaft] zurückkommen, und wenn er seine Form wieder hat, ist er kein ganz so schlechter Torhüter", sagte Reif gegenüber "Bild" mit einem süffisanten Unterton und fügte an: "Ob er besser ist als ter Stegen, wird er sich fragen müssen, und das wird sich [Bundestrainer Julian] Nagelsmann fragen müssen. Und dann wird Nagelsmann entscheiden."

Das sei jedoch "keine Grundsatzentscheidung wie bei der Kapitänsbinde", die Neuer an Ilkay Gündogan abgeben musste. Wie er Nagelsmann bisher verstanden habe, so Reif weiter, geht es im DFB-Team nach dem Leistungsprinzip. Und da habe Marc-André ter Stegen zuletzt einen guten Eindruck gemacht.

Gut möglich also aus Reifs Sicht, dass Neuer in Zukunft nur noch die Nummer zwei im DFB-Dress ist. "Wenn es so weit kommt, wird Manuel Neuer damit leben müssen, genau wie es ter Stegen müsste. Die Welt wird aber davon nicht untergehen", analysierte der 73-Jährige.

Ter Stegen habe es in der Vergangenheit immer mit einer Eins zu tun gehabt, "die so gut war, dass es keinen Grund gab, diese zur Seite zu stellen. Jetzt hat Neuer mit seiner selbst verursachten oder zumindest nicht ganz unverschuldeten Verletzung selbst die Tür so weit aufgemacht", so Reif. Ter Stegens Chancen auf einen Stammplatz seien also groß.

Reif: Neuer beim FC Bayern sofort gesetzt

Gefragt, ob Neuer wohl auf die EM verzichten würde, wenn er keine Stammkraft mehr sei, sagte Reif: "Wenn er das so klar sagen würde, wäre das auch gut. Das wäre die 1B-Lösung."

Schlechter wäre es, "wenn er mitgeht und die Sache dann nicht mitträgt, egal in welche Richtung, dann wäre das schlimm", warnte Reif und setzte sofort hinzu: "Aber so habe ich Neuer im Lauf der Jahre nicht erlebt."

Neuer also als supportender zweiter Keeper beim Heimturnier? "So richtig auf dem Prüfstand war die Rolle als Ersatz noch nie. Vor allem beim FC Bayern. Da muss man lange in der Welt gucken, wo einer länger eindeutig die Nummer eins war", ließ Reif die Frage offen.

Um seinen Stammplatz bei den Münchnern müsse Neuer allerdings - anders als im DFB-Team - nicht bangen oder kämpfen. "Sven Ulreich ist selbsternannte Nummer zwei. Wenn er Nummer eins spielt, macht er das gut, freut sich, und tritt dann in den Hintergrund zurück. Das ist der Optimalfall, wenn man so jemanden hat, der die Dinge akzeptiert und dann im Fall der Fälle Leistung bringt", sagte Reif über die aktuelle Konstellation. "Ulreich wird mir das nicht übelnehmen, wenn ich sage: ein Neuer in Topform ist nochmal eine andere Kategorie."