Medien: DFB plant nächstes Personalbeben

Rudi Völler ist aktuell der Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft arbeitet sich Stück für Stück aus der tiefen Krise, in die sie sich in den letzten Jahren selbst befördert hatte. Julian Nagelsmann und Rudi Völler sind die beiden Gesichter des noch jungen Aufschwungs. Das weiß auch der DFB, der offenbar einen konkreten Plan mit dem neuen Führungsduo verfolgt.

Wie die "Münchner Abendzeitung" am Freitag berichtet, wünscht sich der DFB nicht nur bis zur EM eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Duo Nagelsmann/Völler, sondern auch darüber hinaus. Stand heute stehen der Sportchef und der Trainer nur bis zum Ende des Turniers im kommenden Jahr in der Verantwortung. Die Wunschlösung des Verbandes wäre es laut "AZ", dass beide ihren Posten auch nach der Europameisterschaft behalten.

Dass der Wunsch des DFB in Erfüllung geht, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Julian Nagelsmann wird großes Interesse an einer Rückkehr in den Vereinsfußball nachgesagt - sofern eine Offerte von einem ambitionierten und attraktiven Klub vorliegt. Bereits im vergangenen Sommer soll er Gespräche mit englischen Klubs, unter anderem dem FC Chelsea, geführt haben.

Zieht sich Völler bei der Nationalmannschaft zurück?

Bei Völler ist die Lage indes etwas anders, im Ergebnis aber ähnlich. Ihm werde nachgesagt, schreibt die "AZ", dass ihm die Belastung zu hoch sei und er sich gerne aus der Öffentlichkeit zurückziehen würde. Völler "könne selbst entscheiden", ob und wie es bei der Nationalmannschaft mit ihm weitergehe, heißt es. Bereits im Frühjahr, also noch vor der EM, werde eine Entscheidung erwartet. Der Ausgang? Offen.

Einen Plan B im Fall eines Völler-Rücktritts gibt es beim Deutschen Fußballbund in diesen Tagen noch nicht. Ex-Profi Sami Khedira wurde zwar angefragt, zu einer Einigung mit dem früheren Nationalspieler kam es allerdings nicht.