Verliert Schalke sein Mega-Talent zum Mini-Preis?

IMAGO/Oliver Ruhnke

Assan Ouédraogo (l.) wird Schalke wohl im kommenden Sommer verlassen

Beim FC Schalke 04 herrscht seit Wochen Chaos - auf und neben dem Platz. Jetzt purzelt eine weitere unschöne Nachricht durch Gelsenkirchen. Den Knappen droht der Abgang seines größten Talentes zu einem Schnäppchenpreis.

Assan Ouédraogo ist mit nur 17 Jahren schon ein wichtiger Leistungsträger im Team des Zweitligisten. In allen neun Ligaspielen kam er zum Einsatz, sechs Mal stand er in der Startelf, erzielte dabei ein Tor. Auch in der Juniorenauswahl des DFB sorgte er schon für Furore. Mit ihm als Mittelfeldstrategen gewann die U17 2023 den EM-Titel.

Doch wie lange spielt er noch für Schalke? Laut "Sport Bild" gilt es als nahezu sicher, dass der Youngster nach der laufenden Spielzeit den Klub verlassen wird.

Als Favorit im Kampf um das Talent gilt RB Leipzig. Deren Sportchef Rouven Schröder arbeitete bis 2022 bei Schalke 04 und kennt Ouédraogo gut, hat auch dessen Profivertrag, der ab 2024 greift, umgesetzt. Laut dem Bericht wollen die Sachsen den Transfer in den kommenden Monaten intensivieren. Sie seien optimistisch, dass sie den 17-Jährigen von einem Wechsel zu RB Leipzig überzeugen könnten, heißt es.

Enthüllt: Schnäppchenpreis für Schalke-Talent

Die "Sport Bild" enthüllte zudem die mögliche Ablösesumme, die Schalke bei einem Transfer ihres Juwels bekommen würde. Diese ist wegen einer integrierten Ausstiegsklausel extrem niedrig. Sie liegt demnach bei "nur" sieben Millionen Euro. Verschiedenen Faktoren spielen offenbar eine Rolle. Da Ouédraogo kein A-Länderspiel bestritten hat, in der 2. Bundesliga spielt und der aufnehmende Klub aus Deutschland stammt, kommt am Ende diese Summe heraus. Bei einem englischen Klub wäre die Summe höher.

Ouédraogo besitzt beim FC Schalke 04 derzeit noch einen Nachwuchsvertrag, der sich am 18. Geburtstag im Mai kommenden Jahres automatisch in den ersten Profivertrag umwandelt. Die Ausstiegsklausel können in diesem Profivertrag integriert und können ab dem 1. Juli 2024 gezogen werden.