Real-Schmerzgrenze für Bayern-Star enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Alphonso Davies hat einen Vertrag bis 2025 in München

Alphonso Davies gilt als Wunschspieler von Real Madrid. Nun legt ein Medienbericht nahe, wie viel die Königlichen bereit sind, für den Abwehr-Star des FC Bayern zu bezahlen.

Bayern-Profi Alphonso Davies ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Das Problem für den FC Bayern: Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung waren zuletzt ins Stocken geraten. Aktuell besteht offenbar gar kein Kontakt mehr. Dafür gerät Real Madrid als möglicher Abnehmer immer mehr in den Fokus.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist Davies sogar der "absolute Wunschspieler" von Reals-Kaderchef Juni Calafat für die linke Seite in der Defensive. Er will ihn im kommenden Sommer unbedingt nach Madrid lotsen. Dem Kaderplaner werden gute Verbindungen zum Lager und Berater von Davies nachgesagt.

Alphonso Davies: Das ist Reals Schmerzgrenze

Das Interesse an dem Bayern-Profi ist also sehr hoch - der Preis, den die Königlichen zahlen wollen, allerdings ist begrenzt. Der Real-Plan für den Abwehrmann steht: Laut dem Bericht will Real 40 Millionen Euro als Ablösesumme zahlen. Die Schmerzgrenze liege noch etwas darüber, bei 50 Millionen Euro. Denn die Spanier wollen wieder ein Team zusammenstellen, das Europa dominiert. Und Davies soll ein Teil davon sein.

Davies' Berater Nedal Huoseh sprach unlängst sogar offen darüber, dass Real Madrid seinen Klienten als eine mögliche Transferoption sehen könnte. In dem Podcast "365scores" erklärte er vielsagend: "Ich bin mir sicher, dass Real Madrid einer der Vereine sein könnte, die Davies gerne verpflichten würden."

Der Vertrag von Davies an der Säbener Straße endet 2025. Der FC Bayern dürfte großes Interesse daran haben, mit dem Leistungsträger zu verlängern. Doch wenn Davies seinen Wechselwunsch hinterlegen sollte, sitzt der Spieler wohl am längeren Hebel und würde den FCB auf dem Transfermarkt unter Druck setzen.