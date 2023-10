Angstgegner! Svensson mit Rekord-Bilanz gegen den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bo Svensson ist der personifizierte Angstgegner des FC Bayern

Der 1. FSV Mainz 05 hat in der laufenden Bundesliga-Spielzeit noch kein einziges Spiel gewonnen, rangiert mit zwei Zählern aus sieben Spielen nur auf Platz 17 der Liga. Ausgerechnet gegen den übermächtig erscheinenden FC Bayern soll am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) die große Wende gelingen. Wenn es einem zuzutrauen ist, dann am ehesten Mainz-Cheftrainer Bo Svensson.

Der Übungsleiter der 05er weist nämlich eine einzigartige Bilanz gegen die Münchner auf.

Der 44-Jährige ist die einzige Person in der langen Bundesliga-Historie, die sowohl als Trainer als auch als Spieler eine positive Bilanz gegen den FC Bayern vorweisen kann.

Schon als Spieler galt Svensson, damals als beinharter Innenverteidiger im deutschen Fußball-Oberhaus, als Angstgegner des FC Bayern. In seiner Bundesliga-Karriere spielte er sieben Mal gegen den deutschen Rekordmeister - fünf davon im Trikot der Rheinhessen, zwei davon für Borussia Mönchengladbach.

Drei der sieben Duelle mit dem FC Bayern gewann Svensson, je zweimal gab es ein Remis beziehungsweise eine Niederlage.

Svensson gewann als Trainer alle Heimspiele gegen den FC Bayern

Auch in seiner bisherigen Trainerlaufbahn blickt der Däne mit großer Zufriedenheit auf die Vergleiche mit den Münchnern zurück. Seit dem Svensson das Traineramt beim 1. FSV Mainz übernommen hat, konnte der Klub von fünf Bundesliga-Partien gegen den FCB nämlich ebenfalls starke drei gewinnen.

Besonders positiv liest sich die Bilanz im heimischen Stadion gegen das Münchner Starensemble: Alle drei Heimspiele, die unter der Regie von Bo Svensson seit dem Frühjahr 2021 gegen den deutschen Branchenprimus stattfanden, endeten mit einem Mainzer Sieg.

Auf die 2:1-, 3:1- und 3:1-Erfolge will der Angstgegner des FC Bayern nur allzu gerne am Samstagabend in der MEWA Arena den nächsten Sieg nachlegen.