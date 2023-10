Langfristiger Ausfall? Hoeneß gibt Guirassy-Update

IMAGO/Cathrin Mller

Serhou Guirassy bereitet dem VfB Stuttgart große Sorgen

Die Freude über das 14. Tor im achten Saisonspiel von Serhou Guirassy währte beim VfB Stuttgart nur kurz. Beim 3:0 (1:0)-Sieg gegen Union Berlin musste der Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga nach nur einer halben Stunde angeschlagen raus. Die Diagnose steht noch aus. VfB-Coach Sebastian Hoeneß gab auf der PK nach dem Spiel ein erstes Update.

Wie geht es Top-Stürmer Serhou Guirassy? Diese Frage hält die Fans des VfB Stuttgart seit Samstagnachmittag in Atem.

Nachdem Guirassy in der 16. Minute die 1:0-Führung für die Schwaben im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin (Endstand 3:0) erzielte, musste der 27-jährige Nationalspieler Guineas nur wenig später angeschlagen runter. Der VfB schrieb auf X (vormals Twitter) zunächst von "muskulären Problemen im linken hinteren Oberschenkel".

Eine genaue Diagnose ist noch nicht übermittelt. Auf der Pressekonferenz nach dem letztlich souveränen Sieg bei Union, mit dem die Stuttgarter den zweiten Tabellenplatz hinter Bayer Leverkusen behaupteten, gab VfB-Trainer Sebastian Hoeneß aber ein erstes Update zur Schwere der Verletzung seines Spitzenstürmers.

VfB Stuttgart plant MRT bei Serhou Guirassy

Guirassy habe "kein gutes Gefühl" gehabt, gab Hoeneß kund. Der VfB habe entsprechend "kein Risiko eingehen" wollen und nahm den Torjäger deshalb frühzeitig vom Platz.

Die genaue Untersuchung soll laut Hoeneß erst nach der Rückkehr in Stuttgart erfolgen. Dort soll eine MRT-Untersuchung Klarheit bringen. "Es bringt nichts, jetzt in irgendeiner Form zu spekulieren", stellte Stuttgarts Trainer klar.

Mit 14 Toren in den ersten acht Punktspielen der laufenden Saison hat Guirassy einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Mehr als die Hälfte der Stuttgarter Ligatreffer (25) gehen auf sein Konto.

Der VfB Stuttgart, der an der Alten Försterei in Berlin seinen sechsten Liga-Sieg in Folge feierte, blickt also auch dank Guirassy auf den besten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte zurück. Ein möglicher Ausfall dürfte das Team aus dem Ländle zweifellos schwächen.