Goretzka-Verletzung trübt Freude: "Haben alle etwas Sorge"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Leon Goretzka musste in Mainz vorzeitig vom Feld

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern reißen auch nach dem verdienten 3:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 nicht ab. Im Gegenteil: Nach seiner vorzeitigen Auswechslung bangen die Münchner um Leon Goretzka.

Der Mittelfeldspieler hatte zunächst in der 59. Minute mit seinem zweiten Saisontor zum 3:1-Endstand getroffen, ehe er in der 74. Minute mit Problemen an der linken Hand ausgewechselt wurde.

Wie schwerwiegend die Verletzung wirklich war, konnte Cheftrainer Thomas Tuchel nach Spielende noch nicht beantworten. "Wir haben ein bisschen Sorge wegen Leon, wegen seiner Hand. Nicht, dass es so endet wie mit Serge. Aber da müssen wir jetzt abwarten", meinte Tuchel am Samstagabend.

Schon bei der jüngsten Länderspielreise hatte sich der 27-Jährige eine Blessur zugezogen, konnte trotz Problemen am Knöchel aber dennoch in Mainz mitwirken.

Neben Goretzka, der in der bisherigen Saison unter Thomas Tuchel seinen Stammplatz im Mittelfeld des deutschen Meisters zurückerobert hat, fallen aktuell noch weitere Akteure bei den Münchnern aus.

Am Dienstagabend zu Gast bei Galatasaray

Für das Auswärtsspiel in der Champions League in Istanbul in der kommenden Woche fehlen nach Aussage des Cheftrainers Dayot Upamecano und Serge Gnabry definitiv. Für einen Einsatz von Raphael Guerreiro und Noussair Mazroui würde es zudem "ganz eng" werden.

Leon Goretzka ist derzeit im zentralen Mittelfeld des FC Bayern unumstritten. Er kam in allen acht bisherigen Ligaspielen zum Einsatz, siebenmal davon von Beginn an. Der gebürtige Bochumer gehört damit zum festen Gerüst der Münchner, die sich mit dem Auswärtssieg in Mainz wieder auf den dritten Tabellenplatz nach vorne schoben.

Anstoß zum Königsklassen-Duell mit Galatasaray ist am kommenden Dienstag um 18:45 Uhr. Der FC Bayern war mit zwei Siegen gegen Manchester United (4:3) und den FC Kopenhagen (2:1) souverän in die Champions League gestartet.