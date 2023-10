Treueschwur von Ulreich an Neuer: "Werde ihn unterstützen"

IMAGO

Sven Ulreich tritt beim FC Bayern aktuell als sicherer Rückhalt auf

Sven Ulreich zeigte am Samstagabend einmal mehr eine grundsolide Leistung beim 3:1-Sieg seines FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05. Der Torwart rettete mehrfach in brenzligen Situationen für die Münchner, strahlte zudem erneut viel Ruhe zwischen den Pfosten aus. Trotz seiner starken Saison könnte es auf unbestimmte Zeit das letzte Bundesliga-Spiel für den Routinier gewesen sein.

Sollte Manuel Neuer in der kommenden Woche tatsächlich nach über zehn Monaten Verletzungspause wieder spielfähig sein, kommt es beim deutschen Meister wohl zur lange erwarteten Rochade auf der Torwart-Position.

Nach dem Auswärtssieg in Mainz war es für Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel aber erst einmal an der Zeit, den bisherigen Neuer-Vertreter Ulreich in den höchsten Tönen für seine bisherige Saison im FCB-Tor zu loben.

"Er hat sensationell gehalten, auch in Kopenhagen hat er einen sensationell gehalten. Das macht er auch nur, weil er sich komplett mit der Rolle identifiziert. Es funktioniert auch deshalb so gut, weil die beiden (Ulreich und Neuer, Anm. d. Red.) nicht nur Kollegen, sondern Freunde sind", so der FCB-Coach am "Sky"-Mikrofon.

Ulreich: "Meine Rolle beim FC Bayern ist klar"

Der 35-jährige Ulreich kehrte im Sommer 2021 zum FC Bayern zurück, bestritt nach dem Abschied von Yann Sommer in Richtung Inter Mailand bislang alle acht Bundesliga-Partien von Beginn an. Auch in der Champions League wirkte Ulreich in beiden Partien mit.

Dass er trotz seiner ansprechenden Performances keine allzu große Perspektive mehr auf Einsatzzeiten hat, wenn Kapitän Manuel Neuer in der kommenden Woche tatsächlich zwischen die Pfosten zurückkehrt, weiß Ulreich selbst.

Er sagte bei "Sky" über die bevorstehende Rückkehr Neuers: "Ich freue mich auch für Manu, dass er den Schritt gemacht hat, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Ich freue mich riesig für ihn, da ich ihn als Mensch sehr schätze. Ich setze mich dann auf die Bank und werde Manu unterstützen, dass er eine gute Bundesliga-Saison spielt."

Ulreich, der noch bis zum kommenden Sommer in München unter Vertrag steht, weiß um seine Rolle in der Mannschaft, zeigte sich einmal mehr als Teamplayer: "Meine Rolle beim FC Bayern ist klar. Wenn Manu da ist und fit ist, wird Manu spielen."