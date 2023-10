Matthäus gibt Sané klaren Zukunfts-Ratschlag

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Leroy Sané überzeugt in Diensten des FC Bayern

Leroy Sané macht sich durch seine starken Leistungen im Trikot des FC Bayern für andere Vereine interessant. Lothar Matthäus rät dem Nationalspieler aber zu einem Verbleib beim deutschen Rekordmeister.

"Er hat in seiner Karriere schon einiges erlebt, hat bei Manchester City gespielt und ist bei Schalke groß geworden. Jetzt spielt er bei einem der größten Klubs der Welt und wenn er sich zufrieden fühlt, warum soll er dann gehen?", fragte Matthäus in seiner Rolle als TV-Experte bei "Sky".

Sané war im Sommer 2020 von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Der 27-Jährige besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Laut "Mirror" befindet sich der DFB-Star beim FC Liverpool als möglicher Nachfolger von Mohamed Salah auf dem Radar.

Matthäus sieht für Sané jedoch gute Gründe für einen Verbleib beim FC Bayern. "Die Serie A ist nicht stärker, in der Premier League hat er schon gespielt und in Spanien gibt es nur zwei Klubs, die ihn vielleicht reizen würden: Real und Barca. Alles andere kommt sowieso nicht in Frage", analysierte der Weltmeister von 1990.

Daher sehe er "keinen Grund für ihn, eine neue Herausforderung zu suchen, sondern die Herausforderung für ihn ist, erfolgreich für Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft zu spielen", so Matthäus.

FC Bayern plant offenbar Gespräche mit Leroy Sané

Laut "Bild" plant der deutsche Serienmeister noch in diesem Jahr konkrete Vertragsgespräche mit Sané. "Er fühlt sich wohl und ich glaube es ist wichtig, dass Bayern München mit ihm langfristig verlängert, weil er zufriedener wirkt wie in den Jahren zuvor", bewertete Matthäus die Situation des Flügelspielers an der Säbener Straße.

Sané gehört beim FC Bayern in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern. Nach den ersten zwölf Pflichtspielen stehen bereits sieben eigene Treffer zu Buche.