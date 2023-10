Ehrliches Can-Geständnis nach BVB-Sieg

IMAGO/Revierfoto

Emre Can (r.) stand am Freitag noch gegen Werder Bremen auf dem Feld

Borussia Dortmund feierte am Freitagabend bereits den fünften Bundesliga-Sieg in Folge, übernahm bis zum Samstagnachmittag für einige Stunden die Tabellenführung. BVB-Kapitän Emre Can räumte allerdings ein, dass das Pendel beim knappen 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen auch durchaus hätte anders ausschlagen können.

"Es hat sich ehrlich gesagt nicht so gut angefühlt in der ersten Halbzeit. Klar, wir haben dominiert, das war ok. Aber es hat sich irgendwie so angefühlt, dass wir keine Intensität im Spiel haben und nicht gut gepresst haben und alles ein bisschen statisch und langsam war", gestand der Dortmunder Spielführer gegenüber Vereinsmedien ein.

Schon im ersten Durchgang war Emre Can immer wieder aufgefallen, wie er seine Mitspieler animierte, offensiver und zügiger den Gegner anzulaufen. Er selbst brachte es am Ende auf 11,3 Kilometer Laufleistung und 22 angezogene Sprints.

"Es war kein super Spiel von uns. Wir sind dann ruhig geblieben und wussten, dass die Chancen kommen werden", fasste Can die zweite Halbzeit vom Freitagabend zusammen, in der er mit einem herausragenden Assist für Torschütze Julian Brandt ebenfalls zu einem Matchwinner wurde.

BVB will bei Newcastle United punkten

Der Schwung aus der Meisterschaft soll endlich auch in die Champions League mitgenommen werden. Der BVB steht in der Königsklasse noch ohne Sieg da, reist mit einem Punkt aus zwei Spielen im Gepäck nun nach England zu Newcastle United (Anstoß Mittwoch um 21:00 Uhr).

"Es ist extrem schwer da Fußball zu spielen, weil die Fans sehr laut und hitzig sind. Es ist überhaupt nicht einfach da. Aber wir wissen, was wir können. Wir haben jetzt einige Spiele gewonnen in der Bundesliga und können mit breiter Brust dahinfahren", weiß Can aus seiner Zeit beim FC Liverpool über die Stärke des kommenden Kontrahenten.

Trotz des derzeitig letzten Tabellenplatzes in der Grupp F der Champions League sieht Emre Can noch alle Chancen für seine Mannschaft: "Wir sind nicht optimal gestartet. Aber es ist noch alles offen. Es kann sich schnell wieder ändern."