Interesse von Eintracht und VfB? Mainz-Star äußert sich

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Leandro Barreiro (r.) stand gegen den FC Bayern 90 Minuten auf dem Rasen

Leandro Barreiro ist seit Jahren eine der großen Konstanten beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Auch gegen den FC Bayern (1:3) stand der Mittelfeldspieler wieder 90 Minuten lang auf dem Rasen. Zuletzt keimten neue Spekulationen um das Interesse von Eintracht Frankfurt an Barreiro auf, wozu sich der Spieler selbst nun äußerte.

Die Frankfurter waren dabei längst nicht die einzigen, die in der jüngeren Vergangenheit mit dem Luxemburger in Verbindung gebracht wurden. Aus der Bundesliga galten auch der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg bereits als interessiert.

Besonders attraktiv für die ligainterne Konkurrenz ist die Tatsache, dass der Mainzer Leistungsträger nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt und den Klub nach derzeitigem Stand ablösefrei verlassen könnte.

Davon will der Mainz-Star selbst bis dato allerdings noch nichts wissen, wie er jüngst gegenüber "Sport1" erklärte: "Für mich geht es nur um die sportliche Betrachtung. Alles andere werde ich nicht kommentieren."

Barreiro als Dauerbrenner bei Mainz 05

Rein fußballerisch gesehen betreibt der 23-Jährige ohnehin seit geraumer Zeit Eigenwerbung. Unter Cheftrainer Bo Svensson ist der zentrale Mittelfeldmann bei den 05ern absolut gesetzt. Kein anderer Feldspieler stand bei den Rheinhessen in der laufenden Bundesliga-Saison so viele Einsatzminuten auf dem Rasen wie Barreiro.

Der luxemburgische Nationalspieler stand in allen acht Saisonspielen für Mainz 05 in der Startelf, wirkte dabei anschließend siebenmal über die volle Distanz mit.

Insgesamt bringt es der quirlige 1,74-Meter-Mann mittlerweile schon auf 118 Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus, in denen er acht Treffer erzielte. Er war bereits im B-Jugend-Alter aus seiner luxemburgischen Heimat in Richtung Mainz gewechselt und debütierte als Teenager in der Bundesliga.