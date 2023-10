Nach Mazraoui-Post: Debatte um "Israel-Klausel" nimmt Fahrt auf

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Noussair Mazraoui hatte für einen Sturm der Entrüstung gesorgt

Noussair Mazraoui vom FC Bayern hatte mit seinen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken für große Diskussionen gesorgt. Er hatte bei Instagram Posts geteilt, in denen es um den Krieg im Nahen Osten ging und einseitige Solidarisierungen mit der palästinensischen Bevölkerung. Der Deutschland-Chef der jüdischen Sportbewegung Makkabi, Alon Meyer, forderte am Samstagabend live im Fernsehen als Reaktion darauf eine "Israel-Klausel" in den Verträgen der DFL. Die Diskussion darüber ist längst im Gange.

Bei seinem Auftritt im "ZDF-Sportstudio" verurteilte Meyer zunächst den Umgang des FC Bayern mit seinem Spieler Mazraoui und ging mit den Münchnern knallhart ins Gericht: "Ich bin zutiefst enttäuscht", sagte Meyer zu der Entscheidung des deutschen Meisters, den Marokkaner nach seinen Aktivitäten bei Instagram weiterhin im Profi-Kader zu belassen. Für Meyer sei die Reaktion der Münchner "absolut indiskutabel und inakzeptabel" gewesen.

Vielmehr forderte der Sportfunktionär einen grundsätzlich neuen Umgang der Profi-Klubs mit allen Spielern ein und brachte eine "Anti-Hass-Klausel" in allen Verträgen von Bundesliga-Profis ins Spiel.

Auch die Anerkennung des Existenzrechts von Israel solle in den Arbeitspapieren vertraglich festgehalten werden, lautete die weitere Forderung.

Zum Fall Mazraoui meinte Meyer: "Dass eine Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung kommt – darüber können wir uns noch streiten. Über fehlendes Feingefühl, darüber können wir uns noch streiten, ob das richtig oder falsch ist. Aber wenn man dann noch einseitig Position bezieht, den Palästinensern den Sieg wünscht – den Sieg über was? – ist das absoluter Antisemitismus. Es ist ein Angriff auf unsere Werte. Wo bleibt unsere Gesellschaft, wenn wir so etwas akzeptieren?"

Eintracht-Boss äußert sich zu der Klausel-Forderung

Am Sonntag äußerte sich mit Markus Krösche ein erster Top-Manager der Bundesliga zu diesen Ideen. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt sage im "Bild"-Interview: "Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Alle solche Ideen sind hilfreich, wie man es umsetzen kann, muss man dann sehen. Es ist wichtig, dass wir generell kommunizieren. Mit Spielern unterschiedlicher Herkunft und Religionen im Austausch sind. Wir müssen als Klubs Offenheit schaffen und diese Werte auch transportieren und vorleben", so der Eintracht-Boss, der selbst mit den Frankfurter Spielern in intensivem Austausch steht.

"Wir haben drei Spieler, die Muslime sind, wir haben auch mit denen gesprochen. Was dort in Israel passiert, ist schrecklich und stark zu verurteilen. Wir haben das in Frankfurt mit Kommunikation gelöst", berichtete der 43-Jährige darüber, wie bei Eintracht Frankfurt nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf die israelische Bevölkerung mit der Situation umgegangen wurde.

Krösche betonte einmal mehr das grundsätzliche Werteverständnis von ihm persönlich und Eintracht Frankfurt: "Eine Mannschaft ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Letztlich geht es darum, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen und unterschiedliche Meinungen auch respektieren. Da kann so eine Klausel auf jeden Fall hilfreich sein."