Neue Spekulationen um suspendierten BVB-Youngster

Paris Brunner wurde beim BVB suspendiert

In sportlicher Hinsicht ist die Welt bei der U19-Mannschaft von Borussia Dortmund in allerbester Ordnung. Am Samstag feierte die A-Jugend des BVB den achten Sieg im achten Saisonspiel, ließ dem VfL Bochum im Nachbarschaftsduell beim 3:1-Erfolg keine Chance. Trotzdem ist die Stimmungslage rund um das Nachwuchsleistungszentrum der Dortmunder dieser Tage äußerst angespannt, nachdem Youngster Paris Brunner bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert wurde.

Was sich der 17-Jährige konkret hat zu Schulden kommen lassen, bleibt weiterhin unter Verschluss.

Der BVB verwies in Person von Nachwuchs-Chef Lars Ricken und U19-Coach Mike Tullberg am Samstag erneut auf das offizielle Statement des Vereins vom vergangenen Donnerstag.

Dieses fiel ziemlich knapp aus, es war von einer Suspendierung aus "disziplinarischen Gründen" die Rede. Über den genauen Vorfall wollte bisher keiner der BVB-Verantwortlichen genauer informieren.

Profi-Cheftrainer Edin Terzic hatte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen lediglich gesagt: "Ich glaube, dass der Verein mit dem Statement alles gesagt hat, was wir zu diesem Zeitpunkt auch sagen möchten. Er ist ein herausragend talentierter Spieler, der auch in der letzten Woche sehr gut bei uns mittrainiert hat. Aber es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat. Über alles andere werde ich nichts sagen."

Am Samstag wollte Mike Tullberg als Trainer der A-Jugend ebenfalls keine weiteren Informationen herausgeben.

Wie es in einem Bericht der vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" hieß, soll die U19-Mannschaft des BVB am Donnerstag "geschockt reagiert" haben, als sie von den Verantwortlichen über die Suspendierung Brunners informiert wurde.

Es soll sich der Zeitung zufolge um einen "schwerwiegenden Vorfall" gehandelt haben, der die Schwarz-Gelben zu dieser drastischen Maßnahme gezwungen hatte. Ähnlich hatte es zuvor auch schon "Sport1"-Reporter Patrick Berger formuliert.

BVB: Brunner-Zukunft noch ungewiss

Ob der deutsche U-Nationalspieler überhaupt noch einmal in die U19, geschweige denn in den Profi-Kader des BVB zurückkehren wird, ist nach derzeitigem Stand noch offen.

In der jüngsten Länderspielpause hatte er mit guten Trainingseindrücken unter Edin Terzic zunächst für positive Schlagzeilen gesorgt, zuvor war Brunner als Top-Torjäger in der Dortmunder A-Jugend aufgefallen.

Zehn Tore hatte der Stürmer in den ersten sieben U19-Bundesliga-Spielen erzielt, traf zudem im Youth-League-Duell mit AC Mailand.