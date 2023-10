IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Harry Kane tritt mit dem FC Bayern in Istanbul an

Am Dienstagabend ab 18:45 Uhr kann der FC Bayern schon eine kleine Vorentscheidung in der Gruppe A der Champions League erreichen. Mit einem Auswärtssieg beim türkischen Meister Galatasaray hätten die Münchner das Ticket für die K.o.-Phase bereits so gut wie gelöst. Wo wird Galatasaray gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die Punkteausbeute des FC Bayern in der Königsklasse könnte bis dato gar nicht besser sein. Sowohl gegen Manchester United (4:2) als auch gegen den FC Kopenhagen (2:1) wurden die beiden bisherigen Spiele gewonnen, sodass der deutsche Meister in der Gruppe A von der Tabellenspitze grüßt.

Aber auch der türkische Renommierklub aus Istanbul zeigte sich in der Königsklasse bisher voll auf der Höhe, ließ dem 2:2-Auftaktremis gegen Kopenhagen einen beachtlichen 3:2-Auswärtserfolg im Old Trafford bei ManUnited folgen.

Das Ziel der Mannschaft von Trainer Okan Buruk ist klar: Auch gegen den FC Bayern will Galatasaray für eine Überraschung sorgen und vor über 46.000 Zuschauern im heimischen Rams Park den nächsten Achtungserfolg landen.

Kann der FC Bayern beim türkischen Rekordmeister bestehen? Entspannt sich die zuletzt prekäre Personallage bei den Münchnern mit vielen angeschlagenen Spielern? Und wo wird die Champions-League-Partie zwischen Gala und dem FC live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Galatasaray vs. FC Bayern live im TV und Stream