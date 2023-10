Timo Werner zu Eintracht Frankfurt? Das sagt Krösche

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Timo Werner wird wohl nicht von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt wechseln

Eintracht Frankfurt will sich im Januar mit einem neuen Angreifer verstärken. Timo Werner von RB Leipzig wird aber trotz aktueller Gerüchte wohl nicht den Weg zur SGE finden.

"Timo ist ein super Spieler, der nachgewiesen hat, dass er auf sehr hohem Level spielen und Tore schießen kann. Aber er ist bei uns kein Thema", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche gegenüber "Bild".

Werner war zuletzt mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden. Der Europa-League-Sieger von 2022 wird beim 27-Jährigen aber anscheinend nicht zuschlagen.

Ohnehin will Krösche auf dem Transfermarkt nichts überstürzen. "Wir müssen vorsichtig sein mit dieser Stürmersuche. Wir haben mit Omar Marmoush und Jessic Ngankam zwei super Stürmer! Die noch jung sind, aber immer besser reinfinden", mahnte der SGE-Funktionär.

"Natürlich haben wir Kolo Muani verloren, der letztes Jahr sehr viel Tore gemacht und vorbereitet hat. Aber wir haben jetzt auch sehr gute Jungs in der Offensive. Und mit Nacho Ferri einen aus dem eigenen Nachwuchs, der bei uns immer mehr reinkommt und schon seine Einsätze hatte. Dazu Lucas Alario, der noch Rückstand nach seiner Verletzung hat. Wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein von wegen, dass wir keine Stürmer haben", so Krösche.

Eintracht Frankfurt sondiert den Markt

Gleichzeitig bestätigte der 43-Jährige die Gedankenspiele über mögliche Verstärkungen für die Eintracht.

"Aber sicherlich sondieren wir immer den Markt. Es macht jetzt wenig Sinn, Namen zu diskutieren. Wir haben das in den letzten beiden Spielen jetzt offensiv sehr gut gemacht und unterschiedliche Torschützen, was auch wichtig ist. Wir gehen jetzt erst mal diesen Weg weiter und gucken, was passiert", sagte Krösche.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk nannte bei "Caught Offside" zuletzt Marcos Leonardo (FC Santos), Gift Orban (KAA Gent), Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo) und Karim Konaté (RB Salzburg) als Kandidaten für Eintracht Frankfurt.