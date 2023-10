IMAGO/Borussia Dortmund v AC Milan

Mats Hummels (l.) und Niclas Füllkrug wollen in Newcastle unbedingt gewinnen

Am Mittwochabend wird es wieder Ernst für Borussia Dortmund in der Champions League. Beim englischen Top-Klub Newcastle United muss der BVB unbedingt punkten, um nicht schon frühzeitig in der Königsklasse den Anschluss zu verlieren. Wo wird die Partie Newcastle vs. BVB live im TV und Stream übertragen?

Die bisherige Spielzeit auf europäischer Ebene ließ aus Sicht der Schwarz-Gelben noch ziemlich zu wünschen übrig. Nach einer harmlosen Vorstellung bei Paris Saint-Germain, als der BVB verdient mit 0:2 den Kürzeren zog, folgte ein torloses Remis gegen die AC Mailand.

Gegen den bisherigen Tabellenführer der Gruppe F, Newcastle United, muss nun vor allem offensiv eine deutliche Steigerung her, damit nicht nur der erste Treffer der CL-Saison, sondern bestenfalls auch der erste Sieg gelingt.

Im Komplementärspiel der Gruppe F trifft am Mittwochabend ab 21 Uhr Paris Saint-Germain auf Milan.

Welche Elf schickt BVB-Cheftrainer beim Auswärtsspiel in England von Beginn an auf den Rasen? Können die Dortmunder endlich auch in der Champions League ihre starken Leistungen aus der Bundesliga bestätigen? Und wo wird die Partie Newcastle United gegen den BVB live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Newcastle United vs. BVB live im TV und Stream