FC Bayern verkündet Goretzka-Schock

Leon Goretzka wird dem FC Bayern vorerst fehlen

Nächster Ausfall beim FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister muss vorerst auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten.

Wie die Münchner am Sonntagnachmittag mitteilten, erlitt der Mittelfeldakteur beim Bundesligaspiel bei Mainz 05 am Samstag (3:1) eine Mittelhandfraktur. Das hätten Untersuchungen durch die medizinische Abteilung ergeben.

Dem Vereinsstatement zufolge wurde Goretzka am Sonntag bereits an seiner lädierten Hand operiert. Der Eingriff verlief demnach erfolgreich. Goretzka werde "in den nächsten Spielen fehlen", bestätigte der FC Bayern.

Schon bei der jüngsten Länderspielreise hatte sich der 27-Jährige eine Blessur zugezogen, konnte trotz Problemen am Knöchel aber dennoch in Mainz mitwirken.

Neben Goretzka, der in der bisherigen Saison unter Trainer Thomas Tuchel seinen Stammplatz im Mittelfeld des FC Bayern zurückerobert hat, fallen derzeit noch weitere Spieler bei den Münchnern aus.

Für das Auswärtsspiel in der Champions League in Istanbul bei Galatasaray in der kommenden Woche fehlen nach Aussage Tuchels Dayot Upamecano und Serge Gnabry definitiv. Für Raphael Guerreiro und Noussair Mazroui werde es zudem "ganz eng", sagte Tuchel am Samstagabend.

Leon Goretzka beim FC Bayern zuletzt wieder unumstritten

Goretzka hatte in Mainz zunächst in der 59. Minute mit seinem zweiten Saisontor zum Endstand getroffen, ehe er in der 74. Minute wegen seiner Handblessur ausgewechselt werden musste. Eine Tag darauf folgte die bittere Diagnose.

Nach einer schwierigen Saison 2022/2023 ist Goretzka im zentralen Mittelfeld des FC Bayern derzeit unumstritten. Er kam in allen acht bisherigen Ligaspielen zum Einsatz, siebenmal davon von Beginn an.

Anstoß zum Königsklassen-Duell mit Galatasaray ist am kommenden Dienstag um 18:45 Uhr. Der FC Bayern war mit zwei Siegen gegen Manchester United (4:3) und den FC Kopenhagen (2:1) souverän in die Champions League gestartet.