Podolski warnt den FC Bayern: "Wird rundgehen"

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Lukas Podolski spielte einst selbst beim FC Bayern

Lukas Podolski sieht Galatasaray im Champions-League-Duell seiner Ex-Klubs gegen den FC Bayern am Dienstag (18:45 Uhr) nicht chancenlos.

"Nominell hat Galatasaray wohl die beste Mannschaft der vergangenen zehn, 15 Jahre. Bisher zeigen sie in der Meisterschaft und in der Königsklasse ihre Stärke. Wenn die Stimmung im Team gut und die Euphorie im Club bleibt, dann können sie dieses Jahr viel erreichen", warnte der Weltmeister von 2014 den deutschen Rekordmeister in einem Interview mit Vereinsmedien.

In Istanbul erwartet Podolski "ein geiles Spiel". Der 38-Jährige, der zwischen 2015 und 2017 für Galatasaray kickte, schwärmte: "Es ist ein spektakuläres Stadion und die Stimmung ist fantastisch. Es ist besonders, weil das ganze Stadion mitgeht, jeder steht hinter der Mannschaft."

Derzeit sei die Euphorie bei Galatasaray groß, konstatierte Podolski mit Blick auf den 3:2-Überraschungssieg der Türken in der Königsklasse zuletzt bei Manchester United. "Sie haben in der letzten Zeit eine starke Mannschaft aufgebaut und sehen jetzt die realistische Chance, in der Gruppe weiterzukommen. Deshalb wird es im Stadion rundgehen und jeder kann sich auf eine geile Atmosphäre freuen."

FC Bayern hat "Anspruch, um alle Titel zu spielen"

Den Münchnern traut Podolski in dieser Saison ebenfalls einiges zu, auch dank Torjäger Harry Kane. "Bayern hat immer den Anspruch, um alle Titel zu spielen. Gerade offensiv war die Qualität zu meiner Zeit sehr groß und sie ist auch jetzt wieder groß. Mit Harry Kane haben sie einen überragenden und kaltschnäuzigen Stürmer. Bei Bayern ist es wichtig, dass vorne jemand ist, der die vielen Chancen verwertet."

Top-Talente wie Mathys Tel oder Jamal Musiala seien zudem "extrem interessante Jungs", lobte Podolski. "Sie spielen sehr unbekümmert und kreativ. Besonders gefällt mir ihre Spielweise, die man so in der Bundesliga nur selten sieht. Man schaut ihnen gerne zu. Sie haben das gewisse Etwas. Bayern kann froh sein, solche Jungs in den eigenen Reihen zu haben.