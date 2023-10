So lange fehlt Goretzka dem FC Bayern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Leon Goretzka vom FC Bayern hat wohl das BVB-Duell im Visier

Nach der Hand-OP bei Leon Goretzka teilte der FC Bayern keine konkrete Ausfallzeit für den Nationalspieler mit. Mehrere Medien wollen diese aber kennen. Der BVB-Kracher in der Fußball-Bundesliga am 4. November könnte in Gefahr sein.

"Bild" berichtet, beim FC Bayern gehe man intern davon aus, Goretzka werde bis zu drei Wochen fehlen.

Damit wären die Spiele in Istanbul gegen Galatasaray in der Champions League (28. Oktober), im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken (1. November), in der Liga beim BVB sowie das Heimspiel gegen Galatasaray (8. November) in Gefahr.

Goretzka könnte zudem noch die anschließend Länderspielreise mit der deutschen Nationalmannschaft verpassen, heißt es.

Aber: Sollte der frühere Schalker gut mit seinem Gips zurechtkommen, könnte er demnach auch schon früher sein Comeback geben. "Sky" zufolge hat der 27 Jahre alte Mittelfeldakteur das BVB-Spiel als Rückkehrzeitpunkt im Blick.

Der FC Bayern hatte am Sonntag mitgeteilt, Goretzka habe im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 eine Mittelhandfraktur erlitten. Das hätten Untersuchungen durch die medizinische Abteilung ergeben.

Dem Vereinsstatement zufolge wurde Goretzka am Sonntag bereits an seiner lädierten Hand operiert. Der Eingriff verlief demnach erfolgreich. Goretzka werde "in den nächsten Spielen fehlen", schrieb der FC Bayern etwas nebulös.

FC Bayern: Leon Goretzka meldet sich nach OP zu Wort

Der Profi selbst meldete sich via Instagram zu Wort. "OP gut verlaufen! Alles klar!", teilte Goretzka in dem sozialen Netzwerk mit.

Neben Goretzka, der in der bisherigen Saison unter Trainer Thomas Tuchel seinen Stammplatz im Mittelfeld des FC Bayern zurückerobert hat, fallen derzeit noch weitere Spieler bei den Münchnern aus.

Für das Auswärtsspiel bei Galatasaray fehlen nach Aussage Tuchels Dayot Upamecano und Serge Gnabry definitiv. Für Raphael Guerreiro und Noussair Mazroui werde es zudem "ganz eng", sagte Tuchel am Samstagabend.