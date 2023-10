Düstere Prognose für den FC Schalke 04

IMAGO/Blatterspiel

Abstiegssorgen beim FC Schalke 04

Mit der 0:3-Klatsche beim Karlsruher SC rutscht der FC Schalke 04 noch tiefer in die Krise. Der langjährige Zweitliga-Profi Torsten Mattuschka sieht schwere Zeiten auf den Bundesliga-Absteiger zukommen.

"Das war nichts, in allem nichts. Die Truppe muss sich Gedanken machen, wie sie da unten raus kommen will", sagte Mattuschka bei "Sky".

Beim 43-Jährigen werden Erinnerungen an Arminia Bielefeld wach. Die Ostwestfalen mussten in der vergangenen Saison ebenfalls als Absteiger aus dem Oberhaus postwendend den bitteren Gang in die 3. Liga antreten.

"Da hatte auch keiner daran geglaubt, dass sie absteigen könnten", warnte Mattuschka. "Bei Schalke müssen alle wach werden, sonst droht ein bitteres Ende."

Das Debüt des neuen Trainers Karel Geraerts in Karlsruhe markierte einen weiteren Tiefpunkt für die kriselnden Königsblauen. Lars Stindl (22. ) und Igor Matanovic (37.) trafen für den KSC, Henning Matriciani (75.) unterlief ein Eigentor.

Vierte Niederlage in Folge für den FC Schalke 04

Es war die vierte Niederlage in Folge für Schalke. Tabellenplatz 16 nach zehn Spieltagen ist eine unterirdische Bilanz. Sogar die treuen Fans stellten in Karlsruhe den Support ein.

"Die Fans unterstützen uns unfassbar. Und wir bekommen nichts auf den Platz. Es war zu wenig, viel zu wenig. Wir müssen bis zum Winter Punkte sammeln", sagte Abwehrspieler Timo Baumgartl. "Der KSC hat uns an die Wand gespielt. Wir sind nicht nach vorn gekommen. Das ist nicht zu erklären." Der 27-Jährige betonte: "Wir sind im Abstiegskampf. Das muss man klar sagen."

Geraerts, der den entlassenen Thomas Reis beerbte, platzte bereits in der Halbzeit die Hutschnur.

"Ich bin eigentlich nicht der Trainer, der das Team in der Pause anschreit, aber heute schon. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass man nicht gewinnen kann, wenn man nicht läuft. Zahlen lügen nicht, das habe ich im ersten Durchgang live auf dem Platz gesehen", beklagte der 41 Jahre alte Belgier.