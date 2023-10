Transfer-Konkurrenz für BVB und FC Bayern?

IMAGO/David Klein

Trevoh Chalobah (l.) wird bei FC Bayern und BVB gehandelt

Trevoh Chalobah vom FC Chelsea wurde zuletzt bei Borussia Dortmund, aber vor allem immer wieder heiß beim FC Bayern gehandelt. Nun droht dem BVB und dem deutschen Rekordmeister offenbar Konkurrenz im Werben um den Defensivspezialisten.

Wie Transfer-Experte Ekrem Konur via X (vormals Twitter) berichtet, ist Chalobah auch auf dem Radar von Inter Mailand gelandet. Demnach sei der frühere englische U21-Nationalspieler kein Bestandteil der Pläne von Chelseas Teammanager Mauricio Pochettino mehr. Ein Winter-Wechsel werde daher immer wahrscheinlicher.

Chalobah stand im Sommer angeblich kurz vor einem Transfer zum FC Bayern. Die Münchner wollten den 24-Jährigen aber nur ausleihen, Chelsea ihn direkt verkaufen. Letztlich blieb er in London, kam dort aber noch nicht zum Einsatz in der laufenden Saison.

Zuletzt hieß es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider", Trainer Thomas Tuchel poche intern weiter auf eine Verpflichtung von Chalobah, der sowohl im Abwehrzentrum als auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann.

Die Klub-Bosse hätten einem Transfer aber schon einen Riegel vorgeschoben. Dieser sei daher unwahrscheinlich.

Stattdessen könnte Pierre Kalulu (AC Milan) oder Eric Dier (Tottenham Hotspur) ein heißeres Thema werden an der Säbener Straße.

Trevoh Chalobah bei BVB und FC Bayern gehandelt

Über das vermeintliche BVB-Interesse an Chalobah hatte das Portal "90min" berichtet. In Dortmund beobachte man die Situation des Profis sehr genau, hieß es. Demnach könnte der BVB im Winter in den Poker einsteigen, wolle aber eine Leihe forcieren.

Neben dem BVB und dem FC Bayern wurden Newcastle United, der FC Brentford, der FC Fulham und Nottingham Forest aus der Premier League als mögliche Interessenten genannt. Auch Inters Liga-Rivalen AS Rom und Juventus Turin sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Chalobahs Marktwert wird auf rund 18 Millionen Euro taxiert. 63 Pflichtspiele (vier Tore, eine Vorlage) für Chelsea im Profi-Bereich stehen in seiner Vita.