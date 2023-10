Heftige Attacke auf Thomas Tuchel

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Unruhe um Thomas Tuchel beim FC Bayern

Die Ex-Profis Thomas Strunz und Dietmar Hamann können die Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern an Trainer Thomas Tuchel nachvollziehen.

Der langjährige Manager und Präsident des deutschen Rekordmeisters hatte Tuchels Aussagen zur Transfer-Politik im Interview mit RTL/ntv und sport.de als "unklug" bezeichnet, "weil ich nicht mein eigenes Team schlecht aussehen lasse, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt".

"Es ist ein Thema, das intern zu besprechen ist und nicht nach jedem Spiel vor Fernsehkameras. Das führt dazu, dass du dich als Spieler mit Dingen beschäftigst, die einfach unnötig sind", sagte Strunz dazu im Fußball-Talk "Sky90".

Tuchel habe "nichts anderes gesagt, als dass alle anderen im Verein, die für Transfers zuständig sind, ihren Job nicht gemacht hätten", ergänzte der frühere Spieler des FC Bayern. "Das ist Kritik an der Führung, an Kaderplanung, Umsetzung und wer alles dafür verantwortlich ist."

"Bei allen Problemen, die immer da sind, ist die Aufgabe von Thomas Tuchel, für eine gute Stimmung in der Kabine zu sorgen, weil alle drei Tage Top-Leistungen abgerufen werden müssen", betonte Strunz weiter. "Wenn ich aber das Thema immer wieder bespiele, dann habe ich als Spieler vielleicht nur noch 95 Prozent Vertrauen in das, was der Trainer sagt."

FC Bayern: Kritik an "Jammerei" von Thomas Tuchel

Auch Hamann kritisierte Tuchel. Dieser könne "sich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen, denn er war Teil des Transfer-Gremiums. Und er hat sich nicht entscheiden können, wen er wollte".

Der 50-Jährige monierte auch Tuchels Umgang mit den derzeitigen Personalsorgen. Der FC Bayern werde "die Spiele bis zur Winterpause jetzt noch durchbekommen. Diese ewige Jammerei, ich kann das wirklich nicht mehr hören".

Neuester Zugang im Lazarett des FC Bayern ist Leon Goretzka. Der Nationalspieler fällt wegen einer Handfraktur wohl mehrere Wochen aus.