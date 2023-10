Vergabe des Ballon d'Or 2023 im LIVE-Ticker

Joan Valls via www.imago-images.de

Vergabe des Ballon d'Or im LIVE-Ticker

Am 30. Oktober wird in Paris bereits zum 67. Mal der Ballon d'Or vergeben. 2022 gewann der Franzose Karim Benzema die begehrte Auszeichnung. Wer setzt sich in diesem Jahr durch? Auch zwei Profis des FC Bayern sind nominiert.

sport.de begleitet die Gala am Montagabend (20:45 Uhr) an dieser Stelle im LIVE-Ticker.

+++ Das sind die Kategorien beim Ballon d'Or 2023 +++

Der Ballon d'Or 2023 wird in den nachfolgenden acht Kategorien vergeben:

Weltfußballer (the traditional Ballon d'Or)

Weltfußballerin (the Women's Ballon d'Or)

Bester Jugendspieler (unter 21 Jahren) (Trophée Kopa/best young player)

Bester Torwart (Trophée Yachine/best goalkeeper)

Bester Torjäger (Trophée Müller/best striker)

Persönlichkeit des Jahres (Trophée Socrates/personality of the year)

Verein des Jahres der Männer (Men's Club of the year)

Verein des Jahres der Frauen (Women's Club of the year)

+++ Das sind die Kandidaten für den Ballon d'Or 2023 +++

Erling Haaland

Lionel Messi

Josko Gvardiol

Andre Onana

Karim Benzema

Jamal Musiala

Mohamed Salah

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Randal Kolo Muani

Kevin De Bruyne

Bernardo Silva

Emiliano Martinez

Khvicha Kvaratskhelia

Ruben Dias

Nicolo Barella

Ilkay Gündogan

Martin Ödegaard

Yassine Bounou

Julian Alvarez

Vinicius Jr.

Rodri

Antoine Griezmann

Lautaro Martinez

Robert Lewandowski

Min-jae Kim

Kylian Mbappe

Victor Osimhen

Luka Modrić

Harry Kane

+++ So läuft die Wahl des Ballon d'Or-Gewinners ab +++

Bis vor zwei Jahren wurde der Ballon d'Or traditionell im Dezember verliehen. Ausgezeichnet wurde der beste Fußballer und die beste Fußballerin des zurückliegenden Kalenderjahres.

2022 wurde die Trophäe erstmals für die besten Leistungen innerhalb einer Saison vergeben. Für den diesjährigen Ballon d'Or ist daher die Spielzeit 2022/23 entscheidend.

Im Vorfeld der Wahl, die von der französischen Fachzeitschrift "France Football" durchgeführt wird, wird eine Kandidatenliste erstellt, die 30 Namen umfasst. Daraus wählen Juroren aus den ersten 100 Ländern in der FIFA-Weltrangliste ihren Favoriten bzw. ihre Favoritin.

Neben den individuellen Leistungen fließen auch gewonnenen Titel in Verein und Nationalmannschaft sowie das Fair-Play-Verhalten in die Wahl mit ein.

+++ Neuzugänge des FC Bayern chancenlos? +++

Mit Harry Kane und Min-jae Kim sind auch zwei Neuzugänge des FC Bayern auf der Kandidatenliste für den Ballon d'Or 2023. Kane war im Sommer von Tottenham Hotspur nach München gewechselt, Kim von der SSC Neapel.

Beide dürften aber keinerlei Chance auf den Gewinn des Awards haben. Stattdessen werden Erling Haaland und Lionel Messi als Top-Favoriten gehandelt.