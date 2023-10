Todesangst? Neue These zur Causa Mazraoui

IMAGO/Ulrich Wagner

Noussair Mazraoui steht beim FC Bayern derzeit im Fokus

Der langjährige TV-Reporter Marcel Reif hat den FC Bayern für seinen Umgang mit den Pro-Palästina-Posts von Abwehrspieler Noussair Mazraoui gerügt.

"Der FC Bayern muss jetzt die Kurve kriegen. Sie haben gedacht, dass das Thema mit einer Mitteilung des Klubs und einem sehr neutral gehaltenen Statement von Mazraoui vom Tisch sei und man das aussitzen könnte", wetterte Reif bei "Bild-TV".

Der Journalist bezeichnete das Vorgehen der Münchner als "empörend. Ich fühle mich für doof verkauft. Das wird so nicht reichen, nicht im öffentlichen Diskurs, aber auch nicht mit Blick auf die Hauptversammlung der Vereinsmitglieder Mitte November."

Er hoffe, dass die Personalprobleme des deutschen Rekordmeisters in der Defensive "nicht oder nur ein paar Sekunden" in der internen Diskussion über den Fall Mazraoui eine Rolle gespielt hätten, sagte Reif. "Dass sie das im Hinterkopf haben, ist allerdings auch klar."

FC Bayern: Fürchtet Noussair Mazraoui um sein Leben?

Mazraouis Posts seien "unsäglich und untragbar" gewesen, betonte Reif, der marokkanische Nationalspieler habe sich damit in eine "Sackgasse" manövriert.

"Es gibt vielleicht einen Punkt, der zu wenig bedacht wird in der Diskussion, nämlich, dass er jetzt Angst davor hat, zu sagen: 'Ich habe da Mist gebaut. Hamas ist schuld an diesem Gemetzel und hat nichts mit dem palästinensischen Volk zu tun.' Davon bin ich ziemlich überzeugt. Das wäre die einzige Möglichkeit, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Aber ich denke, dass er dann um sein Leben fürchtet. Hamas und seine Unterstützer sind sicherlich in der Lage, auch hierzulande Dinge zu tun, die ihn dann konkret betreffen", erklärte Reif.

Der frühere TV-Kommentator kritisierte auch die Rolle des Zentralrats der Juden, der Mazraoui zwar kritisiert, das Vorgehen des FC Bayern aber gleichzeitig gelobt hatte. "Das war nicht übermäßig glücklich", so der 73-Jährige, der als Sohn eines polnischen Juden zahlreiche Verwandte im Holocaust verlor.