Leihe kein Thema? BVB-Gedankenspiele mit Moukoko aufgedeckt

IMAGO/Revierfoto

Youssoufa Moukoko könnte den BVB im Winter verlassen

Bei Borussia Dortmund kommt Youssoufa Moukoko aktuell nicht über einen Bankplatz hinaus. Eine Leihe des Supertalents ist für den BVB aber offenbar kein Thema. Ein Verkauf des Angreifers könnte bei den Westfalen hingegen eine Kettenreaktion lostreten.

Youssoufa Moukoko kommt bei Borussia Dortmund in der laufenden Saison bislang nicht über eine Ersatzrolle hinaus. Inzwischen kursieren Gerüchte über einen möglichen BVB-Abschied des Angreifers. Die "Bild" berichtete zuletzt, dass der 18-Jährige den Traditionsklub bevorzugt noch im Winter "ganz schnell verlassen will".

Auch die Westfalen sollen einem Verkauf des deutschen U21-Nationalspielers nicht abgeneigt gegenüberstehen. Das Preisschild für den Youngster soll der Vizemeister den Informationen der Boulevardzeitung zufolge auf rund 35 bis 40 Millionen Euro beziffert haben.

BVB hält von Moukoko-Leihe "wenig bis gar nichts"

Sollte Moukoko den BVB noch im Winter verlassen, so würde die Ablöse laut der "Sport Bild" direkt in einen Nachfolger investiert werden. Für Cheftrainer Edin Terzic sei es "nicht vorstellbar", dass der Bundesligist mit nur einem zur Verfügung stehenden Stürmer in die Rückrunde startet. Dann wird Sebastien Haller dem BVB auf Grund seiner Teilnahme am Afrika Cup fehlen.

Zuletzt wurden unter anderem der schwedische Angreifer Viktor Gyökeres von Sporting und Santiago Gimenez vom niederländischen Erstligisten Feyenoord mit dem deutschen Spitzenklub in Verbindung gebracht. Beide Mittelstürmer weisen in ihrer jeweiligen Liga eine Top-Quote auf und wären daher sicherlich nicht billig zu haben.

Auch deshalb soll der BVB laut "Sport Bild" von einer Moukoko-Leihe "wenig bis gar nichts halten", auch wenn Klubs wie der 1. FC Köln nach wie vor Interesse an einer temporären Verpflichtung des WM-Fahrers zeigen. Das Problem: Den Schwarz-Gelben würden Einnahmen fehlen, um noch im Winter auf den Abgang des Angreifers reagieren zu können.