Matthäus hält Plädoyer für Tönnies-Comeback auf Schalke

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Clemens Tönnies war lange der starke Mann beim FC Schalke 04

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus empfiehlt dem abstiegsbedrohten Zweitligisten FC Schalke 04 eine Rückkehr des langjährigen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies.

Ihn mache die aktuelle Situation des Bundesliga-Absteigers "traurig", bekannte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. "Schalke hat immer die meisten Probleme mit sich selbst. Als Clemens Tönnies noch da war, hatte der Verein Erfolg, hat in der Champions League gespielt. Davon kann man jetzt nur noch träumen."

Es seien "viele Fehler" bei den Königsblauen gemacht worden. "Ich würde mir wünschen, einen Clemens Tönnies zurückzuhaben, damit es mit Schalke wieder aufwärts geht", so der 62-Jährige.

Nach Ansicht von Matthäus stinkt der Fisch auf Schalke vom Kopf her. "Probleme fangen häufig von oben her an. Schalke hatte entweder nicht die qualifizierten oder nicht die einflussreichen Leute, es gab keinerlei Kontinuität in der Führung. Ruhe entsteht nur wenn alle zusammen langfristig an einem Strang ziehen. Andere Vereine haben es vorgemacht, bei Schalke herrschte in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich immer Unruhe", analysierte er.

FC Schalke 04 fehlen "Vaterfiguren und Führungspersönlichkeiten"

Tönnies, der 2020 sein Engagement auf Schalke beendete, sowie Manager-Legende Rudi Assauer hätten den Klub "als Vaterfiguren und Führungspersönlichkeiten im Griff" gehabt, schrieb Matthäus, "ähnlich wie Uli Hoeneß beim FC Bayern".

Der Weltmeister von 1990 erklärte: "Ich wüsste momentan gar nicht, wer bei Schalke das Gesicht des Vereins ist."

Laut Matthäus ist die aktuelle S04-Mannschaft zudem besser, als es sieben Punkte aus zehn Spielen und Tabellenplatz 16 aussagen.

"Ich weiß nicht, wie das Innenleben auf Schalke aussieht, aber meiner Meinung nach ist die Mannschaft sicher nicht so schlecht, dass sie gegen den Abstieg spielen muss. Doch irgendetwas stimmt nicht und ich verstehe den Ärger der Fans, die in den letzte ein, zwei Jahren viel gelitten, aber immer zu ihrer Mannschaft gestanden haben", so der Ex-Profi und heutige TV-Experte.